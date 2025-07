Pronostico Maccabi Tel Aviv-Pafos, può accadere di tutto: occhio a quest’opzione

Maccabi Tel Aviv-Pafos è un match valido per il ritorno del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26 e si gioca mercoledì alle 20:00: pronostico.

Un gol di Madmon realizzato al decimo minuto di recupero del secondo tempo ha permesso sette giorni fa al Maccabi Tel Aviv di evitare in extremis la sconfitta contro i ciprioti del Pafos, un k.o. sarebbe stato francamente immeritato. Nel complesso, infatti, meglio gli israeliani, più intraprendenti e vogliosi rispetto ai campioni in carica del massimo campionato di Cipro, al loro esordio assoluto in un preliminare di Champions League.

L’equilibrio ha retto fino al minuto 81, quando il Pafos è passato in vantaggio grazie a Bassouamina: gli uomini di Juan Carlos Carcedo, però, si sono fatti riacciuffare proprio sul più bello, quando la vittoria sembrava già in cassaforte. Il risultato di 1-1 adesso li costringerà a vincere a Backa Topola, in Serbia, per una sera la “casa” del Maccabi Tel Aviv, impossibilitato a giocare in patria per gli ormai ben noti motivi di ordine pubblico.

La sfida con il Pafos non è stato il debutto ufficiale per la squadra di Zarko Lazetic: lo scorso 13 luglio il club israeliano ha disputato il match di Supercoppa contro l’Hapoel Be’er Sheva, vedendo sfumare il primo obiettivo stagionale (sconfitta per 2-1). Il Pafos invece ha esordito direttamente in coppa: a Cipro, come del resto in Israele, il campionato ripartirà solamente ad agosto inoltrato.

Come vedere Maccabi Tel Aviv-Pafos in diretta tv e in streaming

La sfida Maccabi Tel Aviv-Pafos, valida per il ritorno del secondo turno di qualificazione alla Champions League ed in programma mercoledì alle 20:00, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

Il Maccabi Tel Aviv all’andata avrebbe meritato qualcosa in più di un pareggio ed anche nel ritorno dovrebbe quantomeno riuscire ad evitare la sconfitta in un’altra gara che si preannuncia equilibrata e combattuta. L’opzione supplementari è da prendere seriamente in considerazione.

Le probabili formazioni di Maccabi Tel Aviv-Pafos

MACCABI TEL AVIV (4-2-3-1): Michael; Bruno, Luckassen, Goldar, Bruno Langa; Pepe, Sunjic; Correia, Dragomir, Orsic; Anderson Silva.

PAFOS (4-2-3-1): Gerafi; Asante, Shlomo, Stojic, Revivo; Sissokho, Shahar; Davida, Peretz, Patati; Turgeman.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1