Pronostico Inghilterra-Spagna femminile: Furie Rosse nella storia

Inghilterra-Spagna è la finale dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, streaming gratis e diretta tv in chiaro

Ha sognato l’Italia. Lo ha fatto fino all’ultimo minuto di recupero. Poi l’Inghilterra ha pareggiato ed è passato con un rigore discutibile a pochi minuti dai tiri dagli undici metri. Ha faticato anche la Spagna contro la Germania: una rete di Bonmati, due volte pallone d’oro, ha permesso alle Furie Rosse di prendersi l’ultimo atto della manifestazione. E adesso si va per la storia.

Sì: dopo il Mondiale e la Nations League, la Spagna vuole anche l’Europeo che è l’unico trofeo che manca in bacheca. Una vittoria storica contro un’Inghilterra che è arrivata fino a qui con moltissima fortuna. Non solo dopo i calci di rigore che – con tre match point – nei quarti, ma anche per via di alcune decisioni arbitrali che hanno scatenato le polemiche. Insomma, in poche parole, la fortuna è finita.

Si sono affrontate proprio in Nations League all’inizio di giugno queste due nazionali con una vittoria spagnola – 2-1 – che si dovrebbe ripetere anche nel risultato nel match di domenica pomeriggio. C’è una squadra che ha tutti i favori del pronostico per il cammino che l’ha portata fino in finale e per le qualità tecniche che sono completamente differenti. Spagna vittoriosa, poco da fare.

Come vedere Inghilterra-Spagna in diretta tv e in streaming

La sfida Inghilterra-Spagna, in programma domenica alle 18:00, sarà visibile in streaming gratuito sul sito della Uefa. Basterà solamente registrarsi e quindi accedere alla possibilità di vedere il match in questione senza nessun costo. Inoltre, per l’occasione così come successo per le partite del girone, la gara sarà trasmessa anche dalla Rai. In questo caso la partita verrà trasmessa da Rai Sport.

Il pronostico

Spagna vincente dentro una gara da almeno una rete per squadra e quindi anche da almeno tre reti complessive. Non c’è rivincita, in questo caso. Le Furie Rosse sono pronte a entrare nella storia dopo aver vinto anche la finale mondiale proprio contro le inglesi.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Spagna

INGHILTERRA (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp.

SPAGNA (4-3-3): Coll; Battle, Paredes, Mendez, Carmona; Bonmati, Guijarro, Putellas; Caldentey, Rodriguez, Pina.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2