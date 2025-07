Pronostico Flamengo-Atletico Mineiro: è in arrivo la terza di fila

Flamengo-Atletico Mineiro è una partita della diciassettesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra domenica e lunedì all’01:30 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico.

Secondo, ad un punto dal Cruzeiro capolista, ma con una partita in meno rispetto al club di Belo Horizonte. Il Flamengo potenzialmente potrebbe guardare tutti dall’alto verso l’alto dopo 15 giornate di Brasileirao. Tra le squadre brasiliane che hanno preso parte al Mondiale per Club è quella che sembra aver risentito di meno delle fatiche statunitensi. Da quando si sono rituffati nel campionato, i rossoneri hanno ottenuto tre vittorie e l’unica battuta d’arresto è stata la sconfitta contro il Santos di Neymar.

Nel turno infrasettimanale la squadra di Filipe Luis l’ha spuntata sul Bragantino in rimonta, al termine di una sfida molto equilibrata (1-2), decisa da un gol del terzino Wesley, alla sua ultima presenza con lo storico club di Rio de Janeiro: è tutto fatto per il passaggio alla Roma di Gian Piero Gasperini, sulle sue tracce ormai da diverse settimane. Pur perdendo qualche pezzo, tuttavia, il Flamengo rimane una delle candidate principali per la vittoria del titolo e contro l’Atletico Mineiro dovrebbe arrivare il terzo successo consecutivo.

Ultimi precedenti disastrosi per il Galo

Il Galo, infatti, non se la passa benissimo: in classifica è solamente nono ed in settimana ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie per aggiudicarsi il doppio confronto, valido per gli spareggi di Copa Sudamericana, con i coriacei colombiani dell’Atletico Bucamaranga, battuti ai calci di rigore.

Nel Brasileirao, invece, i bianconeri hanno perso le ultime due partite, arrendendosi di misura nelle trasferte con Bahia e Palmeiras (2-1 e 3-2) e risentendo evidentemente del doppio impegno. L’Atletico Mineiro, come se non bastasse, non è mai riuscito ad avere la meglio sul Flamengo negli ultimi quattro confronti, tra campionato e Copa Betano do Brasil, terminati con tre vittorie dei rossoneri e un pareggio a reti bianche.

Come vedere Flamengo-Atletico Mineiro in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciassettesima giornata del Brasileirao tra Flamengo e Atletico Mineiro, in programma nella notte tra domenica e lunedì all’01:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Tra le squadre ancora imbattute davanti al proprio pubblico, il Flamengo dovrebbe archiviare anche la pratica Atletico Mineiro, approfittando del momento non particolarmente entusiasmante dei bianconeri. Sarà complicato, al tempo stesso, tenere la porta inviolata contro una squadra che una settimana fa è stata in grado di segnare due reti nella trasferta con il Palmeiras. Non è da escludere che Hulk e compagni riescano a perforare una difesa che nei sei match casalinghi ha incassato solo una rete.

Le probabili formazioni di Flamengo-Atletico Mineiro

FLAMENGO (4-3-3): Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Viña; Allan, Jorginho, De Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique, Gonzalo Plata.

ATLETICO MINEIRO (4-2-3-1): Everson; Paulista, Alonso, Lyanco, Natanael; Vera, Scarpa; Dudu, Igor Gomes, Rony; Hulk.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1