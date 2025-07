Pronostico Arsenal-Newcastle: altra vittoria in attesa del bomber

Arsenal-Newcastle è un’amichevole e si gioca domenica alle 13:30 (ora italiana): notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La tournée asiatica dell’Arsenal continua con il test con il Newcastle, antipasto di ciò che tra poco più di due mesi andrà in scena in Premier League (le due squadre si sfideranno in campionato il prossimo 28 settembre). Stavolta, invece, lo scenario è quello del National Stadium, a Singapore, dove i Gunners mercoledì scorso hanno affrontato e battuto il Milan grazie ad una rete di Saka (1-0). Gli uomini di Mikel Arteta hanno successivamente perso la lotteria dei rigori – che si sarebbero giocati a prescindere – nonostante le tre parate di Kepa, appena arrivato dai cugini del Chelsea insieme all’esterno d’attacco Madueke.

Nel complesso una buona prestazione da parte dell’Arsenal, alla sua seconda amichevole stagionale dopo un test in Inghilterra con il Watford. Odegaard e compagni hanno costruito molteplici occasioni da gol (23 tiri totali contro i 3 dei rossoneri) ed hanno brillato pure i nuovi acquisti, tra cui l’ex centrocampista della Real Sociedad Zubimendi. In queste ore, tuttavia, l’attenzione dei tifosi è rivolta all’affare Gyokeres: l’attaccante che ha segnato valanghe di gol con lo Sporting sta per diventare ufficialmente un giocatore dei Gunners.

Il Newcastle e la questione Isak

La lunga telenovela è finita, con Arteta che potrà finalmente disporre di un bomber del calibro dello svedese, quel tipo di finalizzatore che nelle ultime due stagioni gli era mancato come il pane.

Nel frattempo è arrivato anche l’ex Valencia Mosquera, che dovrebbe partire dal 1′ già contro il Newcastle. In casa Magpies, invece, si respira una certa tensione: l’attaccante Isak non è partito per la tournée asiatica, ufficialmente per un lieve infortunio alla coscia. In realtà il cannoniere svedese molto probabilmente non vestirà più il bianconero: dopo le sirene arabe, sarebbe arrivata un’offerta monstre da parte del Liverpool, pronto a sborsare qualcosa come 170 milioni per accaparrarsi il centravanti ex Real Sociedad.

Newcastle che, ad ogni modo, ha l’obbligo di fare meglio rispetto ad una settimana fa, quando nella prima amichevole stagionale è stato letteralmente maltrattato dal Celtic (4-0).

Come vedere Arsenal-Newcastle in diretta tv e in streaming

Arsenal-Newcastle, in programma domenica alle 13:30 al National Stadium di Kallang, a Singapore, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

I due allenatori sfrutteranno questo test per continuare a sperimentare dando la giusta importanza al risultato. Il Newcastle, tuttava, deve farsi “perdonare” la figuraccia con il Celtic: attesa una reazione da parte dei Magpies in un match da almeno una rete per parte. Sarebbe la prima volta dopo che negli ultimi quattro precedenti tra queste due squadre è sempre uscito il segno “No Gol”.

Le probabili formazioni di Arsenal-Newcastle

ARSENAL (4-3-3): Kepa; White, Mosquera, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Havertz, Trossard.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Botman, Burn, Targett; Tonali, Bruno Guimaraes, Willock; Barnes, Osula, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1