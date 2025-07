Pronostici Flamengo-Atletico Mineiro: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Pronostici Flamengo-Atletico Mineiro: la squadra padrona di casa vuole rimanere nelle zone alte della classifica. Le nostre scelte per marcatori, tiri e ammoniti

Potrebbe essere l’occasione per il sorpasso al Cruzeiro. Anche se, la capolista – avanti di un solo punto – ha un impegno semplice in casa. Ma in ogni caso, il Flamengo contro il Mineiro ha un solo obiettivo: vincere e nella peggiore delle ipotesi rimanere attaccato. E poi sfruttare il recupero per il sorpasso.

Ci sono pochi dubbi su chi vincerà questa partita che si disputerà questa notte nel campionato brasiliano. Rossoneri che si prenderanno i tre punti e continueranno la propria corsa. Quindi, pure e soprattutto per questo motivo, le nostre scelte pendono sono indirizzate. E andiamole a vedere insieme.

Pronostici Flamengo-Atletico Mineiro: le nostre scelte

Segna Luiz Araujo: sì, l’esterno offensivo soprattutto in casa nel corso di questa stagione si è rivelato più volte decisivo. Se in trasferta in alcune occasioni quasi si nasconde, quando gioca davanti ai suoi tifosi diventa un calciatore diverso. Quindi attacca lo spazio, entra dentro l’area di rigore, e centra la porta, soprattutto. Un giocatore che scegliamo senza dubbio perché a sinistra il Mineiro ha forse l’elemento più debole della propria difesa.

Da De Arrasascaeta, il trequartista, ci aspettiamo almeno due conclusioni dentro lo specchio della porta. Anche perché sì, i pali li vede anche lui con 9 gol in 13 partite giocate e la bellezza, pure, di cinque assist serviti ai compagni. Mentre, una conclusione tra i pali, ci dovrebbe essere da Bruno Henrique: un solo gol in campionato, è vero, ma almeno un tiro nello specchio in media in ogni partita giocata. Negli ospiti occhio a Hulk, il centravanti che tutti noi conosciamo, che tira anche i calci da fermo. Anche in questo caso una conclusione dentro lo specchio.

Quindi: Luiz Araujo marcatore plus, De Arrascaeta over 1,5 tiri in porta plus, Bruno Henrique e Hulk over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 7,63 volte la posta.

Pronostici Flamengo-Atletico Mineiro: gli ammoniti

Un giallo in solamente sei presenze stagionali, Caio Paulista, terzino sinistro della squadra ospite, contro Luiz Araujo e contro Varela – uno che attacca spesso lo spazio – potrebbe andare in grossa difficoltà. La nostra scelta come ammonito ricade su di lui per questi motivi.

In questo caso, insomma, Caio Paulista ammonito plus su GoldBet ha un valore di 3,60 volte la posta.

Se volete giocare tutto insieme, quindi con i marcatori e l’ammonito scelto, la quota totale, su GoldBet, ha un valore di 27,46 volte la posta.