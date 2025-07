Pronostici Eliteserien e Allsvenskan 27 luglio: quali sono le tre gare da “over”

Eliteserien e Allsvenskan, nel campionato svedese sono in programma cinque partite. Solo due invece i match nella massima serie norvegese.

L’AIK è una delle squadre svedesi che in settimana sono state impegnate nelle qualificazioni alle competizioni internazionali, in questo caso la prossima Conference League. Nel debutto europeo degli uomini di Mikkjal Kjartansson Thomassen è filato tutto liscio: Celina e Csongvai hanno regolato 2-0 gli estoni del Paide Linnameeskond, risultato che di fatto gli consente di ipotecare il passaggio al turno successivo. Non c’era modo migliore per archiviare la sconfitta subita una settimana fa in casa della capolista dell’Allsvenskan, il Mjallby, che ha rifilato il terzo k.o. esterno al club di Solna (2-0), sempre terzo in classifica ma a -8 dalla vetta.

Nonostante le fatiche di coppa, l’AIK dovrebbe riuscire a conquistare il terzo successo casalingo consecutivo nel match con l’Oster, penultimo in classifica ed apparentemente in caduta libera dopo tre sconfitte di fila in cui non è stato in grado neppure di segnare un gol.

Non si intravede un chiaro favorito invece nella sfida di metà classifica tra Hacken e Djurgarden, entrambe lontane dalle posizioni che contano. I gialloneri hanno appena perso 1-0 in casa dell’Anderlecht nel preliminare di Europa League: prosegue il digiuno di vittorie, che dura da tre partite. Lo Djurgarden non ha avuto impegni infrasettimanali ma nello scorso weekend ha fatto nuovamente valere il fattore campo battendo 1-0 l’Elfsborg: in trasferta gli uomini di Jani Honkavaara non brillano particolarmente ma dovrebbero comunque riuscire a segnare almeno un gol. La capolista Mjallby va a caccia della quarta vittoria di fila: il Sirius non fa paura e difficilmente riuscirà a limitare i danni in casa della squadra che finora ha fatto meglio. Non è scontata, infine, la vittoria dell’Hammarby contro il fanalino Varnamo: i gol non dovrebbero mancare.

Il Viking prova ad invertire la rotta

In Norvegia nella giornata di domenica si giocano soltanto due partite. Ci concentriamo, in questo caso, sulla sfida tra Bryne e Viking: gli ospiti sono ancora in vetta ma sembrano aver perso la spinta propulsiva di qualche settimana fa. Le due sconfitte con Brann e Bodo/Glimt, unite a quella in coppa nazionale contro il Sarpsborg, hanno minato evidentemente un po’ di certezze tra gli uomini di Morten Jensen, il cui vantaggio adesso è di soli 5 punti sulle inseguitrici.

Il Viking però si è scatenato in Conference League: tutto facile contro il Koper, sommerso di gol in Norvegia e sostanzialmente eliminato (7-0). La gara con il Bryne invece nasconde parecchie insidie: parliamo di una squadra che prima di perdere 3-1 con il Tromso la scorsa settimana era reduce da ben sette risultati positivi.

Eliteserien e Allsvenskan: possibili vincenti

Viking o pareggio (in Bryne-Viking)

AIK (in AIK-KFUM Oslo)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Hacken-Djurgarden

Mjallby-Sirius

Bryne-Viking

Eliteserien e Allsvenskan: le partite da almeno un gol per squadra

Hacken-Djurgarden

Varnamo-Hammarby

Comparazione quote

La vittoria dell’AIK è quotata a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Hacken-Djurgarden è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

