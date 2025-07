Pronostici Brasileirao: i tiratori in porta delle partite delle 23

Pronostici Brasileirao: ci sono due partite in programma questa sera, domenica 27 luglio, alle 23: le nostre scelte per i tiratori in porta

Se nell’articolo dei possibili tiratori dei match in programma in Brasile questa sera alle 21 abbiamo “rischiato” un poco scegliendo anche un difensore che per le caratteristiche che ha potrebbe trovare almeno una conclusione dentro lo specchio della porta, per quanto riguarda quelle delle 23 invece cambiamo totalmente metodo.

In che senso? La risposta è intuibile ma se non lo avete fatto ve lo diciamo noi. In questo caso abbiamo deciso quasi di andare sul sicuro, senza davvero correre nessun rischio e quindi andare a pescare i centravanti che possono trovare i pali. Che poi sono quelli che per caratteristiche la porta non la dovrebbero solamente vedere ma anche sentire. Ecco chi sono.

Pronostici tiri in porta Brasile, le nostre scelte

Tre nomi, partendo dal match tra Internacional e Vasco che vede i padroni di casa favoriti per la vittoria finale. Almeno due conclusioni dentro lo specchio della porta ce li aspettiamo assolutamente da Alan Patrick, capitano e trascinatore dei padroni di casa che nonostante non sia più un ragazzino continua a macinare intanto chilometri e poi a regalare perle. Un giocatore sotto questo aspetto di sicuro affidamento.

Nel Vasco, invece, occhio a Vegetti, che già ci piace per il nome che porta. Ma a parte quello che potrebbe essere un carino gioco di parole con il nostro sito, è un attaccante che nel corso della stagione ha trovato 8 gol in 13 partite. Quindi sì, la porta la vede sempre anche perché c’è l’esperienza – parliamo di un giocatore di 36 anni – che è dalla sua parte.

Chiudiamo infine la tripla, invece, spostandoci all’altra partita in programma, quella tra Bahia e Juventude. Con una formazione di casa troppo favorita, è normale pensare ovviamente ad un giocatore che giochi tra le fila del Bahia. E in questo caso il nome è Ademir, che non solo è alla ricerca del primo gol in stagione, ma che è stato soprattutto sfortunato visto che in quasi tutte le partite almeno una conclusione dentro lo specchio l’ha trovata. Quindi, una di suo, e una per sbloccarsi, fanno due tiri in porta.

Andando a ricapitolare, insomma: Alan Patric over 1,5 tiri in porta plus, Vegetti over 1,5 tiri in porta plus e Ademir over 1,5 tiri in porta plus, hanno un valore su GoldBet di 5,85 volte la posta.