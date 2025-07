Pronostico Sao Paulo-Fluminense: fattore campo decisivo

Sao Paulo-Fluminense è una partita della diciassettesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

Negli ultimi cinque incroci che ci sono stati tra queste due formazioni il fattore campo è stato sempre decisivo. Sarà così anche questa volta, con il Sao Paulo, adesso dietro di un punto in classifica, che piazzerà il sorpasso. Giusto così.

Viene da due vittorie di fila la squadra padrona di casa, che con i sei punti conquistati appunto dalle due affermazioni ha messo a posto una classifica che si stava complicando. E adesso l’obiettivo nella serata di sabato è quello di prendersi tre punti per piazzare il soprasso, come spiegato prima, ma anche per rientrare nella zona che vorrebbe dire pensare alle coppe per la prossima annata. Sì, manca tanto, ma la rimonta sembra essere iniziata.

Fluminense invece in grossa difficoltà, al momento. Dopo la sconfitta contro il Chelsea nel Mondiale per Club sono state tre di fila le sconfitte in campionato. Il grande sforzo profuso negli Stati Uniti, sia fisico che mentale – per stare dietro a quelle squadre che spendono un sacco di soldi c’è bisogno di tutto – si sta pagando in questo momento. E non si vede nemmeno la fine di questa crisi. Una situazione difficile. Che non verrà sbrogliata nel corso di questa partita.

Come vedere Sao Paulo-Fluminense in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciassettesima giornata del Brasileirao Sao Paulo-Fluminense, in programma domenica alle 21:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Nonostante si affrontino comunque due formazioni che potrebbero anche dire la loro per la vittoria del campionato, non sarà una gara spettacolare. Come spiegato precedentemente la posta in palio è davvero altissima e ci sarà più paura di perdere che voglia di vincere. Quindi, alla fine, per il fattore campo che vi abbiamo spiegato prima, dovrebbe avere la meglio il Sao Paulo. In un match, ovvio, da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Sao Paulo-Fluminense

SAO PAULO (3-5-2): Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino; Soares, Marcos, Bodabilla, Alisson, Wendell; Luciano, Andre Silva.

FLUMINENSE (4-3-3): Fabio; Samuel Xavier, Ignacio, Freytes, Fuentes; Martinelli, Hercules, Nonato; Serna, Cano, Soteldo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0