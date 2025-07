Pronostico Inter Miami-Cincinnati: rivincita servita calda

Inter Miami-Cincinnati è un match della MLS e si gioca nella notte tra sabato e domenica all’1:15. Formazioni, pronostico e dove vederla

Queste due squadre, sempre in campionato, si sono affrontate un paio di settimane fa per uno di quei recuperi che l’Inter Miami deve piazzare nel corso dei prossimi mesi per via della partecipazione al Mondiale per Club. E, all’Inter Miami di Messi (squalificato, insieme a Jordi Alba per non aver partecipato all’Al Star Game) in trasferta, non è andata benissimo. Tre a zero senza storia, una partita difficile da digerire.

Il momento della rivincita, comunque, è già arrivato. Perché se di solito si dice che è un piatto che deve essere servito freddo, alcune volte capita che serve anche farlo subito. L’occasione, quindi, è da prendere al volo per il Miami, che deve ritornare a vincere, anzi deve continuare a vincere e mostrare anche i progressi che si sono visti nel match contro i New York, distrutti cinque a uno in trasferta.

Semplice? Tutt’altro: Cincinnati viene da quattro vittorie di fila fuori casa. Un ruolino importante per la squadra che nel gruppo Est della MLS guida la classifica. Ma Miami ha sicuramente imparato la lezione arrivata il 17 luglio scorso e quindi ha decisamente le carte in regola per riuscire a chiudere la questione rivincita. Con una vittoria, ovviamente.

Come vedere Inter Miami-Cincinnati in diretta tv e in streaming

La sfida Inter Miami-Cincinnati , in programma nelle notte tra sabato e domenica all’1:15, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter Miami è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.55 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria con gol. E rivincita servita subito. Inter Miami vincente, in una gara da almeno tre reti complessive, contro una squadra affrontata un paio di settimane fa che ha dato una bella lezione a Messi e soci. Poche possibilità in questo caso che il risultato possa essere diverso da un’affermazione dei padroni di casa, che hanno voglia di mettere le cose in chiaro in maniera veloce.

Le probabili formazioni di Inter Miami-Cincinnati

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Fray, Lujan, Picart, Weigandt; Cremaschi, Busquets, Solari, Segovia; Allende, Suarez.

CINCINNATI (5-3-2): Celentano; Yedin, Miazaga, Robinson, Enge, Orellano; Evander, Anunga, Bucha; Velenzuela, Denkey.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1