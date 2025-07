Pronostico Cruzeiro-Ceará: la capolista riprende la marcia

Cruzeiro-Ceara è una partita della diciassettesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

La capolista riprende la corsa. Il Cruzeiro, primo in classifica, dopo una serie importante di vittorie nel turno dell’inizio di questa settimana del campionato brasiliano è andato a pareggiare sul campo del Corinthians: zero a zero, il finale. Confermata la forza difensiva – che vi avevamo anche spiegato in quello che era stato il nostro pronostico per il match – si è inceppato l’attacco. Si è inceppato Kaio Jorge. Ma è solamente un passaggio.

Domenica sera arriva il Ceara e per rimanere in vetta, in attesa dei recuperi delle altre squadre che inseguono, bisogna vincere. Il compito sulla carta non è insormontabile, anzi. Gli ospiti vengono da tre sconfitte di fila (quindi momento no abbastanza no) e in classifica sono dietro, molto dietro. Tranquilli a quota 18, mettiamo le cose in chiaro. Ma comunque non in grado di creare dei grattacapi alla formazione che guida il campionato brasiliano.

Non si affrontano dal 2019 queste due squadre. E l’ultima partita che il Cruzeiro ha giocato in casa contro il Ceara, ormai sei anni fa, è stata vinta appunta per uno a zero. Ora, crediamo che il risultato finale possa essere simile. Una cosa uguale ci sarà.

Come vedere Cruzeiro-Ceara in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciassettesima giornata del Brasileirao Cruzeiro-Ceara, in programma domenica alle 21:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

La cosa uguale dell’ultimo risultato esatto venuto fuori quando c’è stato l’ultimo incrocio tra queste due squadre è che il Cruzeiro non dovrebbe subire gol. Una delle migliori difese del campionato contro una squadra che segna poco, la media è meno di una rete a partita. Quindi i tre punti sono quasi assicurati per la formazione capolista.

Le probabili formazioni di Cruzeiro-Ceara

CRUZEIRO (4-3-3): Cassio; Furtado, Fabricio Bruno, Villalba, Kaiki; Silva, Christian, Matheus; Romero, Kaio Jorge, Wanderson.

CEARA (4-3-3): Ferreira; Fabiano, Marllon, William, Matheus Bahia; Sobral, Diego, Mugni; Galeano, Pedro Raul, Pedro Henrique.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0