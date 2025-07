Pronostici MLS 27 luglio, l’Inter Miami ha voglia di vendetta: arriva la capolista

MLS, nella Eastern Conference è di nuovo scontro tra il club della Florida e Cincinnati: dieci giorni fa Messi e compagni uscirono con le ossa rotte dalla sfida in Ohio.

La MLS è protagonista anche nella notte tra sabato e domenica con un’altra tranche di partite, stavolta ancora più corposa. Il match clou è sicuramente quello che andrà in scena in Florida tra l’Inter Miami e Cincinnati, due squadre che ambiscono a vincere il Supporters’ Shield, trofeo che viene assegnato a chi colleziona il maggior numero di punti nella regular season. In questo momento Cincinnati è al vertice della Eastern Conference con 48 punti, mentre Messi e compagni, che devono recuperare ancora tre partite rispetto al club dell’Ohio, sono quinti a quota 41.

In attesa di accogliere Rodrigo De Paul – per il centrocampista argentino è tutto fatto con l’Atletico Madrid – a Miami mettono nel mirino una vittoria prestigiosa, che rilancerebbe ulteriormente le loro ambizioni e che sarebbe anche una sorta di “vendetta” per la pesante sconfitta (3-0) rimediata soltanto dieci giorni fa nel turno infrasettimanale.

Cincinnati, infatti, è stata l’unica squadra a battere gli uomini di Javier Mascherano nelle ultime otto giornate di campionato, di cui ben sei sono state vinte dall’Inter Miami, trascinato da un Messi sempre più determinante. L’otto volte Pallone d’Oro ha brillato anche domenica scorsa in casa dei New York Red Bulls, in un match dominato 5-1: l’argentino – che rischia clamorosamente di non esserci contro Cincinnati per squalifica dopo aver “disertato” l’All-Star Game insieme a Jordi Alba – ha messo a segno l’ennesima doppietta, riacciuffando Sam Surridge nella classifica cannonieri (18 gol per entrambi). La sensazione è che l’Inter Miami, anche senza il suo miglior giocatore, stavolta riuscirà ad evitare la sconfitta contro la squadra che ha collezionato più punti di tutte in trasferta: gol e spettacolo, sfidandosi due compagini abituate a trovare con enorme facilità la via del gol (88 complessivi), non dovrebbero mancare.

Le previsioni sulle altre partite

Philadelphia, nel frattempo, cercherà di approfittare dello scontro tra Inter Miami e Cincinnati per accorciare sulla capolista della Eastern Conference. Gli Union sono reduci da due vittorie e un pareggio, stanno ritrovando continuità dopo le due sconfitte di fila con Columbus e Nashville, e difficilmente sbaglieranno nella sfida casalinga con i Colorado Rapids, molto discontinui nell’ultimo periodo (una vittoria in cinque giornate).

Nella Western Conference i Vancouver Whitecaps per ora devono accontentarsi del secondo posto, a -1 dalla capolista San Diego, con cui hanno pareggiato 1-1 una settimana fa. La sfida con il non irresistibile Sporting Kansas City, terzultimo ad Ovest, sembra l’occasione giusta per tornare a vincere. Ad Est invece sta provando ad inserirsi nella lotta per un posto nei playoff Charlotte. Le tre vittorie di fila hanno rigenerato la formazione della Carolina del Nord, che nelle ultime quattro giornate non ha mai segnato meno di due gol: si preannuncia abbastanza movimentata la gara con Toronto. I gol non dovrebbero mancare neppure in Real Salt Lake-San Jose Earthquakes e Atlanta United-Seattle Sounders.

MLS: possibili vincenti

Philadelphia Union (in Philadelphia Union-Colorado Rapids)

Vancouver Whitecaps (in Vancouvers Whitecaps-Sporting Kansas City)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Inter Miami-Cincinnati

Charlotte-Toronto

Real Salt Lake-San Jose Earthquakes

MLS: le partite da almeno un gol per squadra

Atlanta United-Seattle Sounders

Inter Miami-Cincinnati

Real Salt Lake-San Jose Earthquakes

Comparazione quote

La vittoria dei Philadelphia Union è quotata a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Gol” in Real Salt Lake-San Jose Earthquakes è quotato invece a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Snai.

