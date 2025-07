Pronostici Eliteserien e Allsvenskan 26 luglio: in arrivo la quarta consecutiva

Eliteserien e Allsvenskan, in Norvegia il Bodo/Glimt è scatenato: dopo la vittoria in casa della capolista i gialloneri sono tornati a credere nella rimonta.

Mentre i principali campionati europei sono ancora “in vacanza” e non ripartiranno prima di agosto, in Svezia e Norvegia il pallone continua imperterrito a rotolare. In Eliteserien i campioni in carica del Bodo/Glimt stanno portando avanti i piani di rimonta dopo un avvio deludente: una settimana fa hanno ottenuto il terzo successo di fila andando a vincere in casa della capolista, il Viking (2-4).

Un successo che ha permesso ai gialloneri di consolidare il quarto posto e di portarsi a -7 dal primo: il Viking, però, ha giocato ben tre match in più della squadra guidata da Kjetil Knutsen, che potenzialmente potrebbe guardare tutti dal basso verso l’alto.

Il Bodo, insomma, sembra aver ritrovato certezze e autostima e mette nel mirino un’altra vittoria: dovrebbe arrivare senza problemi contro il Valerenga – formazione che da maggio in poi ha avuto la meglio solo contro avversari in lotta per non retrocedere – in un match da almeno tre gol complessivi. Punta ad allungare la striscia di risultati utili anche il KFUM Oslo, imbattuto negli ultimi due mesi in campionato: il club della capitale norvgese sfrutterà l’entusiasmo per le due vittorie con Haugesund e Brann – in entrambi i match ha tenuto la porta inviolata – per fare risultato in casa del Kristiansund, il cui rendimento è piuttosto simile e che come il KFUM attualmente staziona a metà classifica. Non dovrebbe lesinare spettacolo la sfida tra Sandefjord e Sarpsborg, due squadre ambiziose che vogliono restare in corsa per un piazzamento europeo: prevediamo almeno una rete per parte.

Malmo, occhio alle fatiche europee

Nell’Allsvenskan, il massimo campionato svedese, nella giornata di sabato sono in calendario tre partite: occhi puntati sul match tra Brommapojkarna e Malmo, che dovrebbero andare entrambi a segno.

Il Malmo ha ripreso quota in classifica (ora è quarto) e tra Allsvenskan e Champions League ha messo in fila 5 successi: in settimana ha ipotecato la qualificazione al terzo turno di qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie travolgendo 4-1 l’RFS Riga nel match d’andata. Il tecnico Henrik Rydstrom può permettersi di limitare il turnover in casa del Brommapojkarna, anche se tenere la porta inviolata non sarà semplice per via delle fatiche europee. Con ogni probabilità, infine, arriverà la terza vittoria consecutiva del GAIS: imbattuto da quasi tre mesi, è favorito contro l’Halmstad, che ha collezionato un solo punto nelle ultime due gare.

Eliteserien e Allsvenskan: possibili vincenti

KFUM Oslo o pareggio (in Kristiansund-KFUM Oslo)

GAIS (in GAIS-Halmstad)

Bodo/Glimt (in Bodo/Glimt-Valerenga)

La partita da almeno tre gol complessivi

Brommapojkarna-Malmo

Bodo/Glimt-Valerenga

Eliteserien e Allsvenskan: le partite da almeno un gol per squadra

Brommapojkarna-Malmo

Sandefjord-Sarpsborg

Comparazione quote

La vittoria del GAIS è quotata a 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno “Gol” in Sandefjord-Sarpsborg è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Snai.

