I pronostici di sabato 26 luglio: Brasileirao, Eliteserien, Allsvenskan e MLS

I pronostici di sabato 26 luglio, si gioca il campionato brasiliano, in campo anche Eliteserien, Allsvenskan e MLS

Mentre i principali campionati europei sono ancora “in vacanza” e non ripartiranno prima di agosto, in Svezia e Norvegia il pallone continua imperterrito a rotolare. In Eliteserien i campioni in carica del Bodo/Glimt stanno portando avanti i piani di rimonta dopo un avvio deludente: una settimana fa hanno ottenuto il terzo successo di fila andando a vincere in casa della capolista, il Viking (2-4).

Il Bodo, insomma, sembra aver ritrovato certezze e autostima e mette nel mirino un’altra vittoria: dovrebbe arrivare senza problemi contro il Valerenga – formazione che da maggio in poi ha avuto la meglio solo contro avversari in lotta per non retrocedere – in un match da almeno tre gol complessivi.

Non dovrebbe lesinare spettacolo la sfida tra Sandefjord e Sarpsborg, due squadre ambiziose che vogliono restare in corsa per un piazzamento europeo: prevediamo almeno una rete per parte.

I pronostici sulle altre partite

Il Malmo ha ripreso quota in classifica (ora è quarto) e tra Allsvenskan e Champions League ha messo in fila 5 successi. Il tecnico Henrik Rydstrom può permettersi di limitare il turnover in casa del Brommapojkarna, anche se tenere la porta inviolata non sarà semplice per via delle fatiche europee.

La MLS è protagonista anche nella notte tra sabato e domenica con un’altra tranche di partite, stavolta ancora più corposa. Il match clou è sicuramente quello che andrà in scena in Florida tra l’Inter Miami e Cincinnati, due squadre che ambiscono a vincere il Supporters’ Shield, trofeo che viene assegnato a chi colleziona il maggior numero di punti nella regular season. In questo momento Cincinnati è al vertice della Eastern Conference con 48 punti, mentre Messi e compagni, che devono recuperare ancora tre partite rispetto al club dell’Ohio, sono quinti a quota 41.

Inter Miami-Cincinnati, Charlotte-Toronto e Real Salt Lake-San Jose Earthquakes promettono almeno tre gol, almeno un gol per squadra in Atlanta United-Seattle Sounders.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 2,5 in Liverpool-Milan, Amichevole, ore 13:30

Vincenti

BODO/GLIMT (in Bodo/Glimt-Valerenga, Eliteserien, ore 17:00)

(in Bodo/Glimt-Valerenga, ore 17:00) BOTAFOGO (in Botafogo-Corinthians, Brasileirao, ore 23:30)

(in Botafogo-Corinthians, ore 23:30) PALMEIRAS (in Palmeiras-Gremio, Brasileirao, ore 02:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bodo Glimt-Valaerenga , Eliteserien, ore 18:00

, Eliteserien, ore 18:00 Sandefjord-Kristiansund , Eliteserien, ore 16:00

, Eliteserien, ore 16:00 Inter Miami-Cincinnati, MLS, ore 02:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Brommapojkarna-Malmo , Allsvenskan, ore 18:00

, Allsvenskan, ore 18:00 Atlanta United-Seattle Sounders , MLS, ore 01:30

, MLS, ore 01:30 Real Salt Lake-San Jose Earthquakes, MLS, ore 02:30

Comparazione quota totale (gol + over): 8.58 GOLDBET ; 8.33 SNAI; 8.58 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Fortaleza-Bragantino, Brasileirao, ore 23:30