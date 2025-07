Pronostico Sport Recife-Santos: i bianconeri con una sola possibilità

Sport Recife-Santos è una partita della diciassettesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Un solo risultato utile per il Santos di Neymar contro la squadra che occupa l’ultima posizione di classifica. Ovviamente non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma ai bianconeri ospiti, che al momento sarebbero retrocessi, serve solamente la vittoria.

E se la prenderanno, nonostante i bookmaker diano clamorosamente favoriti i padroni di casa che fino al momento hanno raccolto solamente quattro punti in campionato e che non hanno mai vinto una partita. Dopo una serie di sconfitte di fila, però, nell’ultima gara giocata all’inizio di questa settimana è arrivato un pareggio. Ma il trend non continuerà, anzi. Il Santos deve per forza prendersi una vittoria per non rimanere invischiato nelle situazioni di classifica pericolose e che possono creare anche enormi problemi per il futuro.

Sembrava essersi ripresa una delle squadre con maggiore storia dentro il campionato brasiliano. Ma così non è stato, o almeno lo è stato solo in maniera apparente. Tre vittorie di fila, prima di una doppia sconfitta. Pesantissima quella contro l’Internacional in casa e pure inaspettata, ovviamente. Ma il compito adesso sembra più agevole. E il colpaccio esterno, secondo noi, è scritto.

Come vedere Sport Recife-Santos in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la sedicesima giornata del Brasileirao Sport Recife-Santos, in programma sabato alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Santos è quotata 2.95 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 2.05 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Forse lo Sport Recife riuscirà a trovare anche la via della rete in questo match – nonostante i pochi segnati in questo avvio di stagione – ma alla fine dei novanta minuti, che si preannunciano davvero caldissimi, sarà il Santos ad esultare per tre punti di platino che verranno portati a casa. Match, insomma, da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Sport Recife-Santos

SPORT RECIFE (4-3-3): Franca; Matheus, Rafael, Ramon, Igor Carius; Lucas Lima, Rivera, Ze Lucas; Lacerda, Ramirez, Barletta.

SANTOS (4-3-3): Brazao; Escobar, Joao Basso, Lucas Peres, Souza; Schimidt, Ze Rafael, Thaciano; Barreal, Washington, Neymar.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2