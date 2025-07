Pronostico Palmeiras-Gremio: vittoria scontata con almeno tre gol

Palmeiras-Gremio è una partita della diciassettesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 02:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

Terzo posto in classifica a cinque punti dalla prima – il Cruzeiro – ma con due partite in meno. Il Palmeiras ha perso Rios – che è andato al Benfica – ma non ha perso il gusto di vincere. Due di fila ne sono arrivate di affermazioni e la sensazione è che contro il Gremio possa arrivare decisamente la terza.

Anche per il momento di forma della squadra ospite: due sconfitte e due pareggi è il ruolino di marcia che avvicina a questa partita, non il massimo per una società importante come quella del Gremio, che in classifica al momento si ritrova in una zona poco nobile: fuori dalla zona retrocessione per diversi punti ma lontani da quelle che sono le posizioni che permettono di andare a prendersi una qualificazione alle prossime Coppe.

Non si può parlare in questo caso di motivazioni che possono fare la differenza. Non è possibile, ma la differenza, sicuramente, la faranno le qualità tecniche che scenderanno in campo. Il Palmeiras, anche per quello visto al Mondiale per Club, ha qualcosa di superiore rispetto al Gremio. Mentale, fisico, tecnico, di tutto e di più. E questa partita ci pare essere abbastanza indirizzata e lo sarà.

Come vedere Palmeiras-Gremio in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la sedicesima giornata del Brasileirao Palmeiras-Gremio, in programma domenica alle 02:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Palmeiras è quotata 1.32 su Goldbet e Lottomatica. Il segno OVER 2,5 invece ha un valore di 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Una gara scritta che il Palmeiras vincerà senza difficoltà. Partita che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. E la quota, per questo tipo di giocata, è troppo ghiotta per non prenderla in considerazione.

Le probabili formazioni di Palmeiras-Gremio

PALMEIRAS (4-5-1): Weverton; Giay, Gomez, Bruno Fuchs, Piquerez; Moreno, Evangelista, Torres, Mauricio, Vanderlan; Vitor Roque.

GREMIO (4-2-3-1): Volpi; Gustavo, Wagner, Walter, Marlon; Alex Santana, Dodi; Alysson, Ednilson, Olivera; Braitwhaite.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0