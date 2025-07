Pronostico Napoli-Catanzaro, reazione immediata: dove vederla in tv e streaming

Napoli-Catanzaro è un’amichevole e si gioca sabato alle 18:00: analisi, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La stagione del Napoli campione d’Italia in carica non è iniziata sotto i migliori auspici. Gli azzurri, appesantiti dai carichi di lavoro, martedì scorso si sono dovuti arrendere ad un pimpante Arezzo (2-0) – club che milita in Serie C – nella prima amichevole stagionale. Perdere non è mai piacevole, soprattutto se in panchina c’è un tecnico come Antonio Conte che, come è noto, non “contempla” la sconfitta, ma sarebbe un errore preoccuparsi in eccessivamente per un test di fine luglio. L’allenatore salentino, peraltro, ha cambiato tanti giocatori tra il primo ed il secondo tempo, con il solo Anguissa che è rimasto in campo per più di 45 minuti.

Nella prima frazione di gioco Conte ha schierato gran parte dei nuovi arrivi, da Lucca a De Bruyne, passando per Lang – l’ex PSV Eindhoven ha provocato il rigore con cui l’Arezzo è passato in vantaggio – e Marianucci.

Un Napoli che deve ancora prendere forma

Meglio nella ripresa, con gli inserimenti del difensore olandese Beukema, appena arrivato dal Bologna, e di David Neres, in assoluto tra i più pericolosi. Un Napoli che, insomma, deve ancora prendere forma ma che sulla carta appare decisamente più forte rispetto allo scorso anno: del resto, la società partenopea al momento è la regina indiscussa di un mercato che dovrebbe riservare altri colpi degni di nota, soprattutto per quanto riguarda gli esterni (Ndoye, Chiesa?).

Di sicuro Conte si aspetta qualcosa di diverso nella seconda amichevole contro il Catanzaro: i giallorossi, a differenza dell’Arezzo, sono ormai una bellissima realtà della Serie B e nelle ultime due stagioni hanno disputato i playoff, arrivando a giocare le semifinali. In panchina da quest’anno siede Alberto Aquilani, in cerca di riscatto dopo l’esperienza poco entusiasmante con il Pisa: i primi due colpi rispondono ai nomi di Rispoli e Di Chiara, ma ci sono state anche delle importanti uscite, come quella del difensore Scognamillo.

Come vedere Napoli-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Napoli-Catanzaro, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Comunale di Dimaro, sarà trasmessa in diretta tv e streaming su tre piattaforme (DAZN, Sky Primafila e OneFootball) in pay-per-view al prezzo di 9,99 euro.

Il pronostico

Conte si aspetta una reazione da parte dei suoi dopo l’inaspettata sconfitta con l’Arezzo: contro il Catanzaro la prima vittoria arriverà ma crediamo che i giallorossi almeno un gol riusciranno a realizzarlo. Previste, dunque, almeno tre reti totali.

Le probabili formazioni di Napoli-Catanzaro

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pontisso, Petriccione, Pontisso, Quagliata; Iemmello, Biasci.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1