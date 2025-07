Pronostico Liverpool-Milan: un’altra big inglese per il Diavolo

Liverpool-Milan è un’amichevole e si gioca sabato alle 13:30 (ora italiana): analisi, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il secondo appuntamento della tournée del Milan nel Sud-Est asiatico è l’affascinante sfida con il Liverpool, un confronto mai banale, dal momento che rossoneri e Reds, negli anni 2000, si sono contesi due volte nel giro di pochi anni la Champions League in delle finali epiche.

Tempi lontanissimi, oggi, per il club meneghino, che dopo un’annata fallimentare – ottavo posto in Serie A, fuori dalle coppe europee – sta tentando di porre le basi per un nuovo ciclo. Per farlo ha arruolato un allenatore esperto e che in carriera ha vinto tanto come Massimiliano Allegri, reduce da un anno sabbatico dopo il secondo triennio alla guida della Juventus e peraltro conoscitore della piazza, avendo allenato il Milan dal 2010 al 2014 e vincendo pure uno scudetto.

Dopo i Gunners ecco i Reds

Il primo vero test dei rossoneri, mercoledì scorso contro l’Arsenal a Singapore, è terminato con una sconfitta (1-0). I Gunners, decisamente più avanti sia nella preparazione che per quanto riguarda la completezza della rosa, l’hanno spuntata grazie ad un gol di Saka. Allegri si è comunque detto soddisfatto della prestazione della sua squadra: il Milan, sceso in campo con la difesa a tre, cinque centrocampisti e Pulisic alle spalle di Leao unica punta, è riuscito a contenere gli attacchi tambureggianti della formazione di Mikel Arteta, mostrando dei sensibili miglioramenti in fase di non possesso, uno dei fiori all’occhiello del tecnico livornese.

Se la difesa reggerà anche contro il Liverpool, però, è tutto da vedere: i Reds, campioni d’Inghilterra in carica, hanno ancora più bocche da fuoco rispetto all’Arsenal, soprattutto dopo una poderosa campagna acquisti che ha portato sulla riva rossa del Mersey giocatori talentuosi come Wirtz ed Ekitike, pagati complessivamente 220 milioni di euro.

La squadra di Arne Slot ha già disputato un’amichevole prima di partire per la tournée asiatica, battendo 3-1 il Preston – club che milita in Championship – e dedicando la vittoria al compianto Diogo Jota, che ha perso la vita in un incidente stradale in Spagna poco prima di raggiungere il ritiro. Il tecnico olandese dovrebbe schierare un undici molto simile a quello titolare: in attacco Salah e Wirtz supporteranno Gakpo, mentre i due terzini nella difesa a quattro saranno Frimpong e Kerkez, altri due volti nuovi in casa Reds.

Come vedere Liverpool-Milan in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Liverpool e Milan, in programma sabato alle 13:30 al Kai Tak Sports Park di Hong Kong, sarà trasmessa in streaming su DAZN e sul canale tematico rossonero Milan TV, fruibile previo abbonamento tramite la piattaforma Prime Video. Dopo la prova gratuita di sette giorni, è possibile abbonarsi ad un costo di 3,99 euro al mese.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata a 1.37 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

In attesa di rinforzi e con una rosa non ancora al completo, il Milan farà fatica ad evitare la sconfitta contro un’altra big della Premier League, finora regina indiscussa del mercato estivo. Come nella sfida con l’Arsenal, tuttavia, i rossoneri dovrebbero riuscire a non sfigurare contro i Reds in un’amichevole in cui il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Liverpool-Milan

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Jones, Mac Allister, Gravenberch; Salah, Gakpo, Wirtz.

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Musah, Chukwueze; Okafor, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1