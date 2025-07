Pronostico Kaiserslautern-Roma: dove vedere la partita in streaming

Kaiserslautern-Roma è una partita amichevole che si gioca sabato 26 maggio. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Venticinque gol nelle prime due amichevoli senza prenderne uno. Vabbè, contano poco perché gli avversari sono stati Trastevere e UniPomezia, formazioni che la prossima stagione giocheranno in Serie D. Però la Roma di Gasperini inizia a fare sul serio. E sabato pomeriggio affronta la prima amichevole di un certo livello.

I carichi di lavoro sono importanti in queste settimane con doppie sedute tutti i giorni. Ma si sta iniziando a vedere qualcosa. Sicuramente, quello che ha fatto vedere delle buone cose è Ferguson, l’ultimo arrivato in casa Roma: l’attaccante al debutto con la nuova maglia ha fatto quattro gol e ha dimostrato di essere in palla. L’intesa con Dybala è sicuramente da perfezionare mai i due i piedi non se li pestano. Insomma, la Roma si può divertire la prossima stagione.

Vincere aiuta a vincere, sempre. Ed è per questo che Gasperini non ammetterà nessun calo di concentrazione alla sua squadra. Contro l’UniPomezia, nella sgambata di giovedì sera, l’ex tecnico dell’Atalanta non si è mai alzato dalla panchina. Anche il suo atteggiamento in questa contesa sarà diverso: starà in piedi a spingere la sua squadra che, senza particolari problemi, dovrebbe prendersi una bella vittoria.

Come vedere Kaiserslautern-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida amichevole Kaiserslautern-Roma, in programma sabato alle 18:00, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Il canale che ha i diritti della massima serie italiana fino al 2029, ha acquisito anche la possibilità di trasmettere le prime amichevoli della stagione. Serve ovviamente un abbonamento.

Il pronostico

Nel momento in cui andiamo online non ci sono quote aperte per questa amichevole. Ma sicuramente tra la serata di oggi e domani ci saranno. La vittoria della Roma, in una gara da almeno tre reti complessive, è scontata.

Le probabili formazioni di Kaiserslautern-Roma

KAISERSLAUTERN (3-4-1-2): Krahl; Heuer, Sirch, Elvedi; Asta, Sahin, Kunze, Wekesser; Ritter; Hanslik, Emreli.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Cristante, Kone, Soulé; Pisilli; Dybala, Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3