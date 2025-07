Pronostico Fortaleza-RB Bragantino: il fattore campo per frenare la crisi

Fortaleza-Bragantino è una partita della diciassettesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Otto sconfitte, prima del pareggio contro il Bahia nel turno dell’inizio di questa settimana. Il Fortaleza vive un momento di profonda crisi e il fattore campo, anche in questa partita contro il Bragantino, potrebbe aiutare. Complicato.

Per due motivi: gli ospiti, quarti in classifica – e già questo è un segnale – vogliono pure mettersi alle spalle un momento no che ha portato un solo punto nelle ultime tre uscite. Due squadre, quindi, che vivono nel “terrore” di sbagliare ancora, anche se questo terrore è soprattutto negli occhi dei padroni di casa che devono obbligatoriamente cercare di dare un senso diverso alla loro stagione se vogliono in qualche modo uscire fuori dalla crisi.

La salvezza per il Fortaleza è ancora raggiungibile: praticamente, nonostante tutte le sconfitte che sono arrivate, è distante solamente tre punti e non siamo nemmeno al giro di boa della stagione. Anzi, ci sono anche delle partite da recuperare, quindi c’è il tempo di riprendere la corsa. Ma questo tempo verrà scandito anche dal risultato di questo match. Un’altra sconfitta sarebbe pesantissima per il morale ma soprattutto per il cammino in campionato.

Come vedere Fortaleza-Bragantino in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la sedicesima giornata del Brasileirao Fortaleza-Bragantino, in programma sabato alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.95 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sarà un match complicato per entrambe. Soprattutto, come spiegato prima, sono i padroni di casa ad avere bisogno di punti. Ma si sa, quando la posta in palio è così alta occhio alla possibilità che viene fuori, vale a dire quella del pareggio per non rimanere senza nulla. Sfida quindi da X. Magari con almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Fortaleza-Bragantino

FORTALEZA (4-3-3): Magrao; Britez, Kuscevic, Avila, Diogo Barbosa; Pereira, Sasha, Pochettino; Deyverson, Lucero, Breno Lopes.

BRAGANTINO (4-3-3): Lucao; Hurtado, Pedro Henrique, Rodriguez, Guilherme; Gabriel, Eric Ramires, Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Vincinho.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1