Pronostico Botafogo-Corinthians: la difesa fa la differenza

Botafogo-Corinthians è una partita della diciassettesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Due vittorie in trasferta e un pareggio interno. Questo è il ruolino di marcia, fino al momento, di Davide Ancelotti sulla panchina del Botafogo. E diciamolo chiaramente, proprio male non è. Certo, adesso manca la prima gioia interna che potrebbe assolutamente arrivare contro un Corinthians che nelle ultime cinque uscite ha vinto solamente una volta.

Sono cinque i punti di vantaggio in classifica per i padroni di casa che hanno, pure, due partite in meno. Uno score che mette in evidenza una disparità delle due rose che i due tecnici hanno a disposizione e che mette in evidenza, soprattutto, la qualità del Botafogo che è sotto gli occhi di tutti e che abbiamo visto anche al Mondiale per Club. Una squadra quella allenata da Ancelotti che ha ancora margini di miglioramento. E che parte con tutti i favori del pronostico.

Non solo per quello che è lo stato di forma al momento, ma anche per quelli che sono i precedenti tra queste due formazioni quando le partite si sono giocate sul campo del Botafogo: negli ultimi due sono arrivate due vittorie interne. E non c’è due senza tre.

Come vedere Botafogo-Corinthians in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la sedicesima giornata del Brasileirao Botafogo-Corinthians, in programma sabato alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Con soli 7 gol subiti in 14 partite, la difesa Borafogo è la seconda del campionato. Quindi è il pacchetto arretrato che potrebbe fare la differenza in questa partita. Una gara che i padroni di casa vinceranno probabilmente senza nemmeno subire gol.

Le probabili formazioni di Botafogo-Corinthians

BOTAFOGO (4-3-3): Victor; Vitinho, Kaio, Barboza, Alex Telles; Newton, Artur, Montoro; Marion Freytes, Cabral, Correa.

CORINTHIANS (4-4-2): Hugo Souza; Matheuzinho, Andre Ramalho, Gustavo, Bidu; Romero, Rigon, Bidon, Garro; Telles Magno, Depay.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0