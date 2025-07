Pronostico Sheriff Tiraspol-Utrecht: l’ultima sconfitta risale a un anno fa

Sheriff Tiraspol-Utrecht è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione all’Europa League 2025-26 e si gioca giovedì alle 19:00: probabili formazioni, pronostico.

Sconfitta indolore quella rimediata sette giorni fa dallo Sheriff Tiraspol, battuto 2-1 dai kosovari del Prishtina nella gara di ritorno del primo turno di qualificazione alla prossima Europa League. Indolore perché il club moldavo si era sostanzialmente messo in tasca il pass già all’andata, travolgendo i balcanici con un nettissimo 4-0, con tanto di tripletta del centrocampista burkinabé Cyrille Bayala.

Per lo Sheriff quella con il Prishtina resta l’unica sconfitta stagionale: il campionato moldavo, infatti, è iniziato a fine giugno e gli uomini di Victor Mihailov guardano tutti dall’alto verso il basso avendo vinto le prime quattro gare, compresa quella con i campioni in carica del Milsami. La striscia vincente si è interrotta nell’ultimo weekend: in casa del Petrocub lo Sheriff non è andato al di là di un pareggio a reti bianche (0-0).

Forse la testa era già alla doppia sfida con l’Utrecht, visto che se l’obiettivo è quello di continuare a fare strada in Europa League, puntando alla fase campionato, bisogna prima prendersi lo scalpo degli olandesi. Arrivata quarta nell’ultima Eredivisie, la squadra di Ron Jans è tornata a respirare profumo d’Europa per la prima volta dal 2020, quando il loro percorso si interruppe proprio al secondo turno. L’Utrecht, a differenza dello Sheriff finora ha disputato solo amichevoli: hanno suscitato un po’ di preoccupazione, in tal senso, le sconfitte contro Charleroi e Waalwijk (in precedenza il club olandese aveva perso anche contro i rumeni dell’FCSB).

Come vedere Sheriff Tiraspol-Utrecht in diretta tv e in streaming

Sheriff Tiraspol-Utrecht, in programma giovedì alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione dei turni preliminari della seconda competizione continentale per ordine di importanza non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Quote sbilanciate a favore dell’Utrecht ma secondo noi per gli olandesi non sarà facile imporsi su una squadra che, pur non essendo più ai livelli di qualche anno fa – memorabile la partecipazione alla Champions League 2021-22, in cui si tolse anche la soddisfazione di battere il Real Madrid – è molto organizzata a livello difensivo e non perde in casa da quasi un anno (agosto 2024). Entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione: un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Sheriff Tiraspol-Utrecht

SHERIFF TIRASPOL (3-5-2): Dyulgerov; Rai, Boakye, Magassouba; Serobyan, Ademo, Soumah, Bayala, Atila; Gjoni, Diarra.

UTRECHT (4-3-3): Barkas; Finnsson, van der Hoorn, El Karouani, Horemans; Zechiel, Viergever; Engwanda, Jensen, Blake; Min.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1