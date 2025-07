Pronostico Midtjylland-Hibernian: danesi avanti dopo il primo turno

Midtjylland-Hibernian è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla in tv e streaming

Il campionato dei danesi del Midtjylland non è iniziato come loro stessi si aspettavano: un pareggio in casa contro l’Odense – tre a tre – e una prestazione che è evidente, sotto l’aspetto difensivo, avrebbe dovuto essere più robusto. Niente di male, eh, ci sta a questo punto non riuscire subito a ingranare, ma sarebbe opportuno farlo visto che il prossimo impegno, giovedì, è assai importante.

Arriva l’Hibernian in Danimarca: gli scozzesi – che hanno vinto solamente una sola amichevole in questo precampionato – vorrebbero tornare a casa con le ossa integre. Ma pure in questo caso il compito di pare abbastanza complicato. C’è poca qualità in questa squadra che si basa, soprattutto, sulla forza fisica. E anche la difesa fa acqua da tutte le parti: nelle ultime nove partite infatti (molte come detto sono state amichevoli) solamente in una sola occasione non è stato preso un gol, quindi c’è da sistemare. Ma il tempo degli esperimenti è praticamente finito.

Detto questo, alla fine di questo primo turno, i danesi saranno avanti. La vittoria ci pare abbastanza scontata e le possibilità che l’Hibernian possa tornare a casa con un risultato positivo sono ridotte al lumicino. Anche per via della condizione fisica, ovvio. I danesi hanno iniziato prima pure per via dell’inizio del campionato.