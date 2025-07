Pronostico Lugano-Cluj: certezza assoluta in questo primo turno

Lugano-Cluj è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla in tv e streaming

“Da quando lo scorso anno abbiamo vinto un’amichevole, le formazioni italiane di Serie A non ne vogliono più fare con noi”. Magari non lo ha espresso proprio con questi termini precisi, ma il concetto è questo: il tecnico del Lugano, pochi giorni fa, ha parlato in questo modo dopo appunto un’amichevole disputata dalla sua squadra contro la Pro Vercelli. Boh, ci sarà da credergli? Per adesso la sua parola non è stata smentita da nessuno.

Il Cluj per, contro il Lugano, ci deve giocare per forza in Europa League. E chissà se i romeni hanno paura degli svizzeri. Non crediamo, oggettivamente, la partita che vale per il primo turno di questo preliminare di Europa League non è decisa, anzi. Il Cluj, che ha pure due giornate di campionato sulle gambe, è una squadra che inoltre ha dimostrato nel corso degli anni di essere pronta anche a giocare questo tipo di manifestazioni. Vedremo se riuscirà, ovviamente, a mettere in difficoltà gli svizzeri.

Fare un pronostico su come finirà il match d’andata ci pare abbastanza azzardato. Anche se i book, di poco, danno favoriti i padroni di casa – la quota vale oltre due volte la posta – ma noi crediamo che la forma fisica in questo periodo possa sicuramente fare la differenza. E le qualità tecniche del Cluj non sono del tutto da scartare. Non solo tecniche, ma anche fisiche, in generale. Quindi noi de Il veggente.it abbiamo una sola certezza che vi mettiamo in evidenza sotto, nel nostro pronostico.