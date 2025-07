Pronostico Levski-Braga: la qualificazione è già in cassaforte

Levski-Braga è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla in tv e streaming

Si inizia a fare sul serio. Sì, perché quella tra i bulgari del Levski e i portoghesi del Braga è una partita seria. L’Europa League si avvicina alla propria fase a girone unico e quindi entrano in gioco le formazioni che hanno qualcosa da dire e che oggettivamente con un poco di fortuna possono anche arrivare in fondo. Una di queste è sicuramente il Braga, favorito in questo doppio scontro.

Il Levski è partito bene in campionato: la prima gara giocata nello scorso weekend ha regalato un cinque a zero in trasferta. Troppo poco però – nonostante anche un precampionato con sole vittorie – per dire che questa squadra possa essere favorita. Sicuramente, e questo potrebbe essere un fattore, sta meglio sotto l’aspetto fisico, ma per quanto riguarda il profilo tecnico, il Braga, è di un’altra pasta.

E anche le amichevoli ci dicono questo. L’ultima che gli ospiti hanno vinto è stata contro il Celta Vigo, una formazione spagnola assai importante. Ma in generale, in questa fase di preparazione al primo vero e importante appuntamento della stagione, i portoghesi hanno sempre fatto molto bene. E hanno buone possibilità anche di chiudere il discorso qualificazione nella serata di giovedì. Sì, basta vincere per mettere davvero in discesa tutto.