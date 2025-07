Pronostico Grosseto-Fiorentina: uscirà questo segno per il secondo anno di fila

Grosseto-Fiorentina è un’amichevole e si gioca giovedì alle 20:00: analisi, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Per il terzo anno consecutivo la Fiorentina sfiderà i corregionali del Grosseto in una delle prime amichevoli prestagionali. Nel 2023 la Viola prevalse con un rotondo 0-4, mentre un anno fa arrivò a segnare ben 3 gol in più, pur non riuscendo a tenere la porta inviolata (finì 7-2).

I gigliati tornano in Maremma con un tecnico diverso: si tratta di Stefano Pioli, che da Firenze era già passato sia da calciatore (1989-1995) che da allenatore (2017-2019), lasciando in entrambe le occasioni delle tracce importanti. Pioli, reduce dalla non esaltante esperienza saudita all’Al-Nassr, raccoglie l’eredità di Raffaele Palladino, dimessosi pochi giorni dopo la fine dello scorso campionato nonostante avesse raggiunto in extremis un’insperata qualificazione europea (la Fiorentina giocherà la Conference League per il quarto anno di fila). I viola hanno già effettuato diversi colpi nell’attuale mercato: in attacco si affidano all’esperienza di Edin Dzeko, vicino ai 40 anni ma ancora affamato di gol e di vittorie, mentre a centrocampo e in difesa hanno scelto una linea più verde, assicurandosi due giovani calciatori che hanno fatto bene ad Empoli, Fazzini e Viti.

In attesa di continuare a puntellare la rosa, la società ha riscattato sia Gudmundsson che Fagioli, salutando al contempo Colpani, Folorunsho, Adli, Cataldi e Zaniolo, tornati ai loro rispettivi club di appartenenza.

Pioli è apparso molto ambizioso nelle prime dichiarazioni, facendo intendere che la Fiorentina deve puntare a vincere un trofeo – non accade dal 2001 – e provare a qualificarsi alla Champions League. Per quanto riguarda il Grosseto, i maremmani si preparano ad un altro campionato di Serie D: lo scorso anno, nel girone E, sono arrivati solamente settimi (fuori dai playoff) in un torneo dominato dal Livorno. Per il ritorno al professionismo, insomma, bisognerà aspettare ancora.

Come vedere Grosseto-Fiorentina in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Grosseto e Fiorentina, in programma giovedì alle 20:00 allo stadio “Zecchini” di Grosseto, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Pioli nel primo test con la Primavera (terminato 8-0) ha mantenuto la difesa a tre ma ha scelto l’attacco a due, facendo coesistere Dzeko e Kean, supportati da Gudmundsson in versione trequartista. Modulo che probabilmente verrà riproposto anche a Grosseto, in un match in cui la Viola come lo scorso anno dovrebbe segnare almeno cinque reti.

Le probabili formazioni di Grosseto-Fiorentina

GROSSETO (4-3-3): Raffaelli; Guerrini, Dierna, Possenti, Macchi; Sacchini, Caponi, Sabelli; Addiego Mobilio, Benucci, Senigagliesi.

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1