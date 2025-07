Pronostico Celje-AEK Larnaca: vittoria interna dopo 4 partite

Celje-Larnaca è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla in tv e streaming

In questo turno di Europa League entra in campo anche il Celje, formazione slovena, che lo scorso anno ha giocato in Italia contro la Fiorentina in Conference. E ha pure fatto vedere qualcosa di importante nel corso delle due partite, soprattutto in quella di ritorno a Firenze.

Ha superato invece il primo turno la squadra cipriota del Larnaca: ai calci di rigore contro il Partizan, formazione serba. Anche in questo caso parliamo sicuramente di una prestazione importante, contro una squadra che prima del doppio turno partiva leggermente avanti. Ma il Celje sta meglio, senza dubbio, e lo ha pure messo in evidenza nella prima gara del campionato sloveno giocata alla fine della scorsa settimana contro il Maribor. Una vittoria in trasferta che ha permesso di iniziare la stagione con tre punti pesantissimi, di platino.

E adesso si vuole continuare a sognare e magari centrare anche la qualificazione all’Europa League. Non semplice – ci saranno nel caso altri match da giocare – ma in questo turno il Celje potrebbe fare il colpaccio. Intanto lo farà sicuramente in casa, visto che gli sloveni partono favoriti e hanno anche bisogno di dare uno scossone alle gare tra le mura amiche. Sì, perché pure loro, la scorsa settimana, sono andati avanti ai calci di rigore dopo il pareggio contro il Baku.