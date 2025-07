Pronostico Ajax-Celtic: nelle ultime due amichevoli hanno impressionato

Ajax-Celtic è un’amichevole e si gioca giovedì alle 20:30: analisi, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ajax e Celtic partecipano alla Como Cup, una sorta di quadrangolare – le altre due squadre che vi prendono parte sono i padroni di casa del Como e l’Al-Ahli – che si svolge in questa settimana nella città lariana e che prevede due semifinali, la finale per il terzo e quarto posto e la finalissima. I Lancieri arrivano alla sfida con gli scozzesi con non pochi minuti nelle gambe: hanno già disputato quattro amichevoli, collezionando un pareggio e tre vittorie. Negli ultimi due test hanno battuto PAOK e Mechelen, rispettivamente 2-1 e 3-2.

Insomma, l’avventura di Johnny Heitinga sembra essere partita con il piede giusto: l’ex difensore dell’Olanda e cresciuto nell’Ajax – ha vestito il biancorosso dal 2001 al 2008 – ha preso il posto dell’italiano Francesco Farioli, rimasto sulla panchina del club di Amsterdam per una sola stagione. Alla base del divorzio, il clamoroso crollo nelle ultime cinque giornate della scorsa Eredivisie, in cui l’Ajax è stato capace di dilapidare un enorme vantaggio nei confronti del PSV Eindhoven, facendosi recuperare la bellezza di nove punti e vedendo sfumare un titolo praticamente già vinto. Il Celtic, invece, ha messo in bacheca l’ennesimo titolo, chiudendo a +17 sui rivali dei Rangers. Quest’anno i biancoverdi puntano al quinto trionfo consecutivo nella Premiership scozzese, dove da qualche stagione a questa parte non sembrano avere rivali credibili: finora nella preseason gli uomini di Brendan Rodgers hanno brillato, ottenendo 4 vittorie in 5 partite – degne di nota quelle con Sporting e Newcastle – un record sporcato soltanto dal k.o. con i portoghesi dell’Estrela Amadora.

Come vedere Ajax-Celtic in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Ajax e Celtic, in programma giovedì alle 20:30 allo stadio “Sinigaglia” di Como, sarà trasmessa in diretta streaming su Como TV. Ci si può abbonare al canale tematico, che detiene i diritti anche sui match di Copa Sudamericana, al costo di 2,99 euro al mese oppure di 7,99 per tre mesi e di 19,98 per un anno.

Il pronostico

Il Celtic ha impressionato nelle amichevoli con Sporting e Newcastle (0-2 e 4-0) e dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta anche contro l’Ajax: previsti almeno tre gol totali come negli ultimi precedenti, risalenti al 2015, quando le due squadre si sfidarono nella fase a gironi dell’Europa League (2-2 e 1-2 per i Lancieri).

Le probabili formazioni di Ajax-Celtic

AJAX (4-3-3): Jaros; Regeer, Bouwman, Baas, Wijndal; Berghuis, Mokio, Klaassen; Traoré, Weghorst, Raul Moro.

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Ralston, Trusty, Scales, Tierney; McCowan, McGregor, Engels; Forrest, Hyun-Jun Yang, Maeda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2