I pronostici di giovedì 24 luglio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 24 luglio, ci sono le partite del secondo turno di qualificazione di Europa League e Conference League

Il programma meno corposo, tra le tre manifestazioni europee tornate protagoniste con i turni preliminari, è quello dell’Europa League. Almeno per ora. Nella seconda competizione continentale per ordine d’importanza giovedì 24 luglio sono in calendario “solo” otto partite, valide per l’andata del secondo turno di qualificazione alla fase campionato: le vincenti delle doppie sfide avanzeranno al terzo turno, le perdenti invece “retrocederanno” al terzo turno di Conference League.

L’abbinamento che salta subito agli occhi, leggendo la sfilza di match, è sicuramente quello tra il Besiktas e lo Shakhtar Donetsk, due squadre abituate a calcare i principali palcoscenici europei. Soltanto una proseguirà l’avventura in Europa League: i turchi, dopo essersi rinforzati sul mercato – sono arrivati Kokçu e Abraham rispettivamente da Benfica e Roma – puntano sul fattore campo; agli ucraini, però, la qualità non manca nei vari reparti e molto probabilmente si riveleranno un cliente ostico. I gol dovrebbero arrivare puntuali.

I danesi del Mitdjylland hanno invece buone possibilità di centrare un successo, pure abbastanza ampio, con gli scozzesi dell’Hibernian

I pronostici sulle altre partite

Il secondo turno di qualificazione di Conference League è solitamente quello più “affollato”. Spalmato su 72 ore, nella giornata di giovedì sono in programma ben 43 partite, disseminate un po’ in tutto il continente.

Dovrebbe esordire con un successol’AEK Atene, da quest’anno allenato dal serbo Marko Nikolic: il club della capitale greca ha dato ottime sensazioni nelle amichevoli – tre vittorie di fila – e grazie all’esperienza di giocatori come Vida, Gacinovic e soprattutto l’ex Manchester United Martial non sbaglierà contro gli israeliani dell’Hapoel Be’er Sheva, che non hanno ancora smaltito la delusione per l’eliminazione dall’Europa League per mezzo del Levski Sofia dopo i calci di rigore.

Pronostici: la scelta del Veggente

• ANDERLECHT vincente in Anderlecht-Hacken, Conference League, ore 20:00

Vincenti

ASTANA (in Astana-Zimbru, Conference League, ore 16:00)

(in Astana-Zimbru, Conference ore 16:00) VIKING (in Viking-Koper, Conference League, ore 19:00)

(in Viking-Koper, ore 19:00) MIDTJYLLAND (in FC Midtjylland-Hibernian, Europa League, ore 19:30)

(in FC Midtjylland-Hibernian, ore 19:30) DUNDEE UNITED (in Dundee United-UNA Strassen, Conference League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Anderlecht-Hacken , Europa League, ore 20:45

, Europa League, ore 20:45 Austria Vienna-Spaeri , Conference League, ore 18:00

, Conference League, ore 18:00 Rosenborg-Banga, Conference League, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Celje-Aek Larnaca , Europa League, ore 18:00

, Europa League, ore 18:00 Novi Pazar-Jagiellonia Białystok , Conference League, ore 19:00

, Conference League, ore 19:00 Beşiktaş-Shakhtar Donetsk, Europa League, ore 20:00

Comparazione quota totale (gol + over): 12.59 GOLDBET ; 13.21 SNAI; 12.59 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Sheriff Tiraspol-Utrecht, Europa League, ore 19:00