Pronostico Vitoria-Sport Recife: la sconfitta che profuma di retrocessione

Vitoria-Sport Recife è una partita della sedicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:30 tv, probabili formazioni, pronostico.

Lo Sport Recife è desolatamente ultimo in classifica: senza nessuna possibilità – dopo tredici partite giocate – di rientrare in corsa per la salvezza. Direte voi: ma non è troppo presto? Forse lo è, in generale, ma non in questo caso.

Tre punti conquistati fino ad ora, solamente cinque gol fatti e 21 subiti. Peggior attacco di gran lunga, ma non la peggior difesa. Però cambia poco visto che le partite si perdono ugualmente. E l’occasione per il Vitoria è bella importante, ovvio: la formazione padrona di casa in un colpo solo potrebbe superare diverse formazione che stanno davanti. I tre punti – con una quota altissima per quello che è il valore delle due squadre che scenderanno in campo – sono davvero alla portata di un club che viene, inoltre, anche dalla vittoria contro il Bragantino (terzo in classifica) che ha fatto guadagnare molta autostima nei propri mezzi.

Insomma, ci pare una partita molto indirizzata e senza nessuna possibilità che il risultato che possa venire fuori sia diverso da una vittoria dei padroni di casa. Il Vitoria sente il profumo dei tre punti, lo Sport Recife vede da vicino, anche se ancora manca una vita, la retrocessione. Ma quando inizi così male poi è difficile, per non dire impossibile, pensare di salvarsi.

Come vedere Vitoria-Sport Recife in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la sedicesima giornata del Brasileirao Vitoria-Sport Recife, in programma giovedì alle 22:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

La vittoria del Vitoria è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.62 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Con cinque gol fatti in 13 partite è difficile che lo Sport Recife possa vincere una partita. Anzi, è veramente impossibile. E la quota del Vitoria, che viene da un’affermazione contro il Bragantino e che in casa fino al momento ha costruito quasi tutto il bottino è troppo ghiotta per non prenderla.

Le probabili formazioni di Vitoria-Sport Recife

VITORIA (4-5-1): Arcanjo; Caceres, Halter, Ze Marcos, Jesus; Bralhas, Lopes, Braga, Matheuzinho, Erick; Kayzer.

SPORT RECIFE (4-3-3): Gabriel; Matheus, Rafael, Chico, Igor Carius; Ze Lucas, Rivera, Lucas Lima; Lacerda, Ramirez, Barletta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0