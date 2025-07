Pronostico Santos-Internacional: vittoria e aggancio

Santos-Internacional è una partita della sedicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì: tv, probabili formazioni, pronostico.

Tre vittorie di fila prima di una caduta inaspettata. Fragorosa. Anche nel risultato finale. Non ci arriva nei migliori dei modi il Santos al prossimo match in programma nella notte tra mercoledì e giovedì contro l’Internacional. Una partita questa che nasconde diverse insidie anche per via del momento di forma che la formazione ospite sta vivendo.

Due affermazioni – entrambe per uno a zero – che hanno messo in evidenza anche una forza difensiva che non può passare inosservata. Se l’Internacional, infatti, dovesse riuscire a mostrare ancora la forza dietro che ha permesso di portare sei punti a casa, allora per il Santos sarà complicato. E c’è anche la classifica che dice che gli ospiti sono avanti di tre punti e che quindi almeno in questa prima parte di stagione hanno fatto meglio. Ma sono solamente tre punti e il Santos ha grosse possibilità, oltretutto, dell’aggancio.

Il cammino in casa, fino al momento del Santos, non è stato dei migliori. Solamente otto punti conquistati – la penultima squadra di tutto il campionato – quindi serve anche una grossa inversione di rotta se si vuole risalire una classifica che adesso è complicata. No, Neymar e compagni non rischiano la retrocessione, alla fine si tireranno fuori da una situazione difficile, ma prima lo si fa meglio è.

Come vedere Santos-Internacional in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la sedicesima giornata del Brasileirao Santos-Internacional, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Santos è quotata 2.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.70 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sarà una sfida molto tattica che mette in palio dei punti pesantissimi. Quindi non ci aspettiamo tanto spettacolo. Ma ci aspettiamo comunque un Santos vincente e che prenderà in classifica l’Internacional. Gara, questa, da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Santos-Internacional

SANTOS (4-3-3): Brazao; Escobar, Basso, Peres, Souza; Ze Rafael, Pituca, Barrael; Guilherme, Washington, Neymar.

INTERNACIONAL (4-3-3): Rochet; Aguirre, Vitao, Gabriel, Bernabei; Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick; Wesley.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0