Pronostico Fluminense-Palmeiras: ribaltone in tutto e per tutto

Fluminense-Palmeiras è una partita della sedicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì: tv, probabili formazioni, pronostico.

Non ha ancora recuperato mentalmente il Fluminense dopo la sconfitta nella semifinale del Mondiale per Club contro il Chelsea. Due partite in campionato, due sconfitte, senza nemmeno riuscire a segnare un gol. Un segno che le fatiche, soprattutto mentali, si stanno pagando e anche abbastanza.

E, il Chelsea, è stata anche la squadra che ha eliminato il Palmeiras nel corso del Mondiale. Ma i biancoverdi – che hanno perso Rios – sembrano aver già eliminato le scorie. Al ritorno in campionato è arrivato un pareggio contro il Mirassol, poi una vittoria contro l’Atletico Mineiro. In poche parole, questa squadra, è tornata a pensare a quello che deve fare in Patria.

Ma perché ribaltone nel titolo? Ve lo spieghiamo subito. Ci sono grosse possibilità che il Palmeiras si possa prendere, intanto, la rivincita rispetto all’ultimo scontro con il Fluminense (sconfitta per uno a zero) e, a differenza di quanto successo negli ultimi incroci, questa partita potrebbe anche regalare una rete per squadra, almeno. Ed è questo il punto più importante secondo noi. Siamo convinti, infatti, che il segno GOL possa uscire. E anche la quota invoglia.

Come vedere Fluminense-Palmeiras in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la sedicesima giornata del Brasileirao Fluminense-Palmeiras, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì a mezzanotte, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Palmeiras è quotata 2.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 2.20 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Entrambe le squadre a segno vale oltre due volte la posta. E noi andiamo decisi su questo pronostico perché è successo troppe volte, nel corso degli ultimi incroci, che non avviene questo. Insomma, un match dal segno GOL con la possibile vittoria del Palmeiras (rimane complicata) che potrebbe sfruttare il momento negativo del Fluminense, che con la testa e le gambe è ancora negli Stati Uniti.

Le probabili formazioni di Fluminense-Palmeiras

FLUMINENSE (3-4-2-1): Fabio; Ignaci, Thiago Silva, Freytes; Guga, Bernal, Martinelli, Rene; Lima, Canobbio; Everaldo.

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Giay, Gomez, Micael, Piquerez; Moreno, Evangelista; Felipe Anderson, Torres, Mauricio; Vitor Roque.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2