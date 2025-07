Pronostico Corinthians-Cruzeiro: in testa alla classifica non cambia nulla

Corinthians-Cruzeiro è una partita della sedicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì: tv, probabili formazioni, pronostico.

Trascinato da un Kaio Jorge che segna, fa assist, e in tutte le partite è decisivo, il Cruzeiro al momento è primo in classifica nel massimo campionato brasiliano. Tre punti in più di un Flamengo che però ha sempre una gara da recuperare.

Una momento di forma che definire smagliante è dire poco per la formazione ospite: in questo campionato non ha mai perso e vengono da quattro vittorie di fila. E non sembra possa essere nemmeno questo il momento di fermarsi. Succederà, ovviamente, prima o poi. Ma non in questo match contro il Corinthians che invece sta pagando in maniera importante un avvio troppo altalenante. E la classifica lo dimostra.

I padroni di casa sono decimi: vincono una partita e poi perdono. Oppure pareggiano. Dopo avere infatti preso i tre punti sul campo del Ceara, hanno perso sul campo del Sao Paulo. Forse immeritatamente – le statistiche ci dicono questo – ma sempre con zero punti è stato il ritorno a casa. E la scoppola, perché poi quando perdi in maniera immeritata ci rimani sempre male, potrebbe avere un peso mentale sul Corinthians potrebbe pesare.

Sì, perché da un lato abbiamo una squadra che vola, letteralmente, e che è in fiducia. Dall’altro, invece, parliamo di un club che vive un grosso momento di difficoltà, nonostante abbia le qualità in rosa per poter fare un campionato diverso, ma che non riesce in nessun modo a tirarsi fuori. E quindi, il colpo esterno, ci pare davvero possibile.

Come vedere Corinthians-Cruzeiro in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la sedicesima giornata del Brasileirao Corinthians-Cruzeiro, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Cruzeiro è quotata 2.65 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.62 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Il Cruzeiro ha subito solamente 9 gol in questo avvio di stagione e quindi dimostra di essere forte, molto forte, dietro. Il Corinthians invece ne ha fatti 15, uno a match come media, ma che poi nella realtà dei fatti non è così. Quindi, se da un lato si segna poco, dall’altro si difende bene. E questo potrebbe fare la differenza. Quindi, vittoria ospite in una gara da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Corinthians-Cruzeiro

CORINTHIANS (4-4-2): Hugo Souza; Matheuzinho, Ramalho, Caca, Bidu; Martinez, Garro, Bidon, Carrillo; Telles Magno, Depay.

CRUZEIRO (4-3-3): Cassio; Furtado, Bruno, Villalba, Kaiki; Eduardo, Christian, Matheus; Romero, Kaio Jorge, Wanderson.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1