Pronostico Arsenal-Milan, amichevole di lusso per i rossoneri: dove vederla in tv

Arsenal-Milan è un’amichevole e si gioca mercoledì alle 13:30 (ora italiana): analisi, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Prima amichevole internazionale per il Milan dopo l’ormai tradizionale partitella in famiglia con il Milan Futuro, che la squadra allenata da quest’anno da Massimiliano Allegri – ha vinto 3-0 grazie ai gol di Bartesaghi, Liberali e Gabbia. I rossoneri nei giorni scorsi sono volati a Singapore, prima tappa della tournée asiatica, dove affronteranno l’Arsenal di Mikel Arteta.

Per il Milan è una sorta di anno zero dopo il deludente ottavo posto della scorsa stagione, che né Fonseca né Conceiçao – i due allenatori che si sono alternati sulla panchina – hanno saputo raddrizzare. Ad eccezione del trionfo nella Final Four di Supercoppa Italiana, il Diavolo ha fallito su tutti i fronti, compresa la Coppa Italia (sconfitta in finale contro il Bologna).

La proprietà ha deciso dunque di affidarsi ad un tecnico esperto e vincente come Massimiliano Allegri, che aveva già allenato il Milan dal 2010 al 2014 contribuendo a mettere in bacheca anche uno scudetto. Nuovo è anche il direttore sportivo, Igli Tare, rimessosi in pista dopo l’esperienza alla Lazio: dopo le prime mosse in uscita – cessioni di Theo Hernandez e Reijnders – la dirigenza rossonera si è concentrata principalmente sul centrocampo con gli arrivi di Ricci dal Torino e soprattutto di Luka Modric, che alla soglia dei 40 anni ha detto addio al Real Madrid scegliendo di mettere la sua esperienza al servizio del club rossonero. Il croato, tuttavia, non sarà a disposizione di Allegri nell’amichevole con l’Arsenal, essendo stato impegnato nel Mondiale per Club con i Blancos fino a giugno inoltrato.

Gunners ancora alla ricerca di un attaccante

Molto attivo sul mercato anche l’Arsenal, rimasto nuovamente a mani vuote nella passata stagione: i Gunners, secondi in Premier League e semifinalisti nell’ultima Champions, sono alla ricerca di un attaccante di peso ed il sogno è sempre quel Viktor Gyokeres ormai in rotta con lo Sporting.

Il club londinese ha comunque già acquistato Zubimendi dalla Real Sociedad, Norgaard dal Brentford, Kepa e Madueke dal Chelsea. Nell’unica amichevole disputata finora – a porte chiuse – gli uomini di Mikel Arteta si sono imposti 2-0 sul Watford (reti di White e Havertz).

Come vedere Arsenal-Milan in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Arsenal e Milan, in programma mercoledì alle 13:30 al National Stadium di Singapore, sarà trasmessa in streaming sul canale tematico rossonero Milan TV, fruibile previo abbonamento tramite la piattaforma Prime Video. Dopo la prova gratuita di 7 giorni, è possibile abbonarsi ad un costo di 3,99 euro al mese.

Il pronostico

I ritmi saranno verosimilmente molto blandi, anche per via del clima: Gunners favoriti contro un Milan ancora incompleto ma è un azzardo esporsi troppo sul risultato in partite come questa. Di sicuro Allegri pretenderà immediatamente dei miglioramenti in fase di non possesso, motivo per cui non ci aspettiamo una vittoria ampia da parte dell’Arsenal.

Le probabili formazioni di Arsenal-Milan

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

MILAN (4-3-3): Maignan; Jimenez, Gabbia, Thiaw, Bartesaghi; Musah, Ricci, Loftus-Cheek; Pulisic, Okafor, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1