I pronostici di mercoledì 23 luglio: Champions League, Conference League, Europei femminili

I pronostici di mercoledì 23 luglio, in campo Champions League, Conference League e la seconda semifinale degli Europei femminili

Non è trascorso neanche un mese dall’ultimo match ufficiale del Salisburgo, uno dei club europei impegnati nel Mondiale per Club che ha da poco chiuso i battenti. Negli Stati Uniti gli austriaci non hanno fatto malissimo (un pareggio, una vittoria e una sconfitta) ma i 4 punti non sono bastati per superare la fase a gruppi in un girone in cui le due squadre a staccare il pass per gli ottavi sono stati Real Madrid ed Al-Hilal.

Con la speranza di aver fatto tesoro di quell’esperienza, il tecnico Thomas Letsch mette nel mirino l’ennesima qualificazione alla fase finale della Champions League. Inserito nel percorso Piazzate – lo scorso anno è arrivato per la seconda volta secondo in patria – il Salisburgo inizierà la propria avventura nella lontana Norvegia contro il Brann, squadra il cui campionato è invece in pieno corso di svolgimento a differenza della Bundesliga austriaca, che non ricomincerà prima di agosto.

Trasferta lontana ed insidiosa per un Salisburgo che tra Mondiale per Club e amichevoli ha convinto soltanto a metà. Gli austriaci, in ogni caso, sono superiori ai norvegesi e dovrebbero quantomeno evitare la sconfitta contro una squadra che in campionato ha perso solo una volta davanti al proprio pubblico incassando però qualche gol di troppo (22 in 15 partite). Attese più di due reti complessive.

I pronostici sulle altre partite

Anche la Conference League, a partire dal secondo turno di qualificazione, prevede la divisione tra “percorsi”, quello Campioni e quello Piazzate. Nel primo, ad esempio, si sfideranno due squadre che sono appena retrocesse dai turni preliminari della Champions League: gli sloveni dell’Olimpia Lubiana, a sorpresa rispediti a casa dai kazaki del Kairat Almaty, e gli andorrani dell’Inter d’Escaldes, usciti a testa alta contro l’FCSB, che sarebbe la squadra “erede” della vecchia Steaua Bucarest. La sfida promette almeno tre gol come Silkeborg-Akureyri.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Bragantino-Flamengo, Brasileirao, ore 02:30

Vincenti

OLIMPIA LUBIANA (in Olimpia Lubiana-Inter Club d’Escaldes, Conference League, ore 19:00)

(in Olimpia Lubiana-Inter Club d’Escaldes, ore 19:00) QARABAG (in Shelbourne-Qarabah, Champions League, ore 20:45)

(in Shelbourne-Qarabah, ore 20:45) SPAGNA (in Germania-Spagna, Europei Femminili, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Silkeborg-Akureyri , Conference League, ore 20:45

, Conference League, ore 20:45 Olimpia Lubiana-Inter Club d’Escaldes , Conference League, ore 20:45

, Conference League, ore 20:45 Hearts-Dumbarton, League Cup scozzese, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Brann-Salisburgo , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Germania-Spagna , Europei Femminili, ore 21:00

, Europei Femminili, ore 21:00 Fluminense-Palmeiras, Brasileirao, ore 00:00

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Germania-Spagna, Europei Femminili, ore 21:00