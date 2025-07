Pronostico Slovan Bratislava-Zrinjski Mostar: lo scorso anno fu determinante

Slovan Bratislava-Zrinjski Mostar è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26 e si gioca martedì alle 20:15: pronostico.

Grazie ad una strepitosa cavalcata nei preliminari, lo scorso anno lo Slovan Bratislava riuscì a staccare un pass per la fase campionato della Champions League, traguardo importantissimo per il club slovacco, in particolar modo per quanto riguarda il discorso economico, dal momento che la coppa dalle grandi orecchie è sempre più ricca. Sul piano sportivo, però, la squadra di Vladimir Weiss è stata disastrosa: neanche un punto conquistato nelle otto partite disputate e secondo peggior rendimento dopo gli svizzeri dello Young Boys.

L’obiettivo dello Slovan Bratislava è provare a migliorare quello score ma prima bisogna superare i vari turni di qualificazione. In attesa che ricominci il campionato slovacco nel prossimo weekend, Weiss e i suoi uomini inizieranno la “scalata” europea dal match d’andata con i bosniaci dello Zrinjski Mostar. C’è da dire, tuttavia, che finora lo Slovan non ha brillato nelle varie amichevoli, rimediando ben tre sconfitte con Cluj, Wisla Cracovia e Midtjylland. Normale, dunque, che l’esperto tecnico sia un po’ preoccupato in vista della sfida di Champions League, che vede la sua squadra nettamente favorita. Lo Zrinjski non è avversario da sottovalutare: per la terza volta in 4 stagioni disputa i preliminari della competizione continentale più importante e stavolta ci riprova dopo essersi laureato campione di Bosnia in seguito ad un avvincente duello con il Borac Banja Luka. A differenza dello Slovan, lo Zrinjski ha già debuttato nelle qualificazioni: nessun problema nel primo turno contro la Virtus di San Marino, battuta con un punteggio complessivo di 4-1 tra andata e ritorno.

Come vedere Slovan Bratislava-Zrinjski Mostar in diretta tv e in streaming

La sfida tra Slovan Bratislava e Zrinjski Mostar, valida per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League ed in programma martedì alle 20:15, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Comparazione quote

La vittoria dello Slovan Bratislava è quotato a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Multigol Casa 2-4” è quotato invece a 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Il pronostico

Lo scorso anno per lo Slovan Bratislava fu determinante l’elevato numero di gol realizzati nelle qualificazioni davanti al proprio pubblico: ben 14. La sensazione è che gli slovacchi, nonostante una preseason non esaltante, anche stavolta faranno valere il fattore campo, segnando dai 2 ai 4 gol contro lo Zrinjski Mostar.

Le probabili formazioni di Slovan Bratislava-Zrinjski Mostar

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Kashia, Bajric, Cruz; Savvidis, Pokorny; Barseghyan, Weiss, Mak; Strelec.

ZRINJSKI MOSTAR (4-2-3-1): Karacic; Susic, Masic, Barisic, Mamic; Ivancic, Savic; Abramovic, Kis, Burey; Bilbija.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0