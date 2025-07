Pronostico Lech Poznan-Breidablik: crisi alle spalle e passaggio del turno

Lech Poznan-Breidablik è un match valido per i preliminari di Champions League e si gioca martedì dalle 20:30: formazioni e pronostico

Tutto facile, senza possibilità che le cose possano andare in maniera diversa. L’occasione è importante e i polacchi del Lech Poznan se la vogliono prendere senza davvero rischiare nulla per la trasferta in Islanda. Anche perché da quelle parti, anche il fattore atmosferico potrebbe fare la differenza. Non tutti sono abituati – anche se parliamo della Polonia in questo caso – sono abituati a giocare a certe temperature.

Sì, perché da quelle parti il clima ostile fa la differenza e lo vediamo anche in Nazioni meno alte, meno “pericolose”. Quindi anche questo fattore, che una squadra professionistica ha sicuramente tenuto in considerazione, costringe il Lech a fare sua la partita e magari con un risultato ampio. Le qualità in campo sono diverse, e tra i padroni di casa c’è la voglia, pure, di mettersi alle spalle il momento negativo: nelle ultime due uscite sono arrivate due sconfitte pesantissime, la prima in finale di Supercoppa la seconda al debutto in campionato.

La sensazione quindi, almeno per quanto riguarda il primo match della nuova stagione, è quella che il Lech abbia pensato a questo appuntamento importante che vuoi non vuoi può indirizzare in tutto e per tutto la stagione. Magari non si arriverà in fondo, ma passare questo turno darebbe anche fiducia alla squadra.

Come vedere Lech Poznan-Breidablik in diretta tv e in streaming

La sfida Lech Poznan-Breidablik, valida per l’andata del secondo turno dei preliminari di Champions League, non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. Queste partite dei preliminari, in Italia, non hanno nessuna copertura televisiva.

Il pronostico

Lech favorito e vincente in una gara da almeno tre reti complessive. I polacchi possono mettere in discesa il discorso qualificazione e riprendersi dopo due gare difficili che hanno fatto iniziare nel peggiore dei modi la stagione.

Le probabili formazioni di Lech Poznan-Breidablik

LECH POZNAN (4-4-2): Mrozek; Douglas, Milic, Gurgul; Gumny, Pereira, Thordarson, Kozubal, Bengtsson; Ishak, Jagiello.

BREIDABLIK (4-3-3): A. Einarsson; Valgeirsson, Margeirsson, Orrason, Jonsson; Thorsteinsson, Ludviksson, Gunnlaugsson; V Einarsson, Thomsen, Omarsson.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1