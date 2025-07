Pronostico Inghilterra-Italia femminile: dove vederla in tv in chiaro

Inghilterra-Italia è la semifinale dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, streaming gratis e diretta tv in chiaro

Appuntamento con la storia. Sì, perché intanto la storia le azzurre l’hanno già fatta, raggiungendo per la prima volta – in un torneo a 16 squadre – la semifinale dell’Europeo. E poi la finale è lì, si vede, è a un solo passo. Ma è molto, molto complicato.

Inghilterra-Italia vale un anno intero. Gioie e dolori. E solamente le inglesi hanno tutto da perdere perché sono le campionesse in carica. Inoltre, fino al momento, non è che abbiano incantato, anzi. Solamente ai rigori contro la Svezia e dopo aver recuperato due reti nei minuti finali, sono riuscite a prendersi la qualificazione. Assai fortunata, molto fortunata, perché dagli undici metri per ben tre volte le svedesi hanno avuto l’occasione di chiudere i conti. Insomma, l’Italia ci può credere.

Ma da qui a dire che ci siano grosse possibilità di un passaggio del turno azzurro ce ne passa. Tantissimo ce ne passa. Nell’ultima gara che le due formazioni hanno disputato – parliamo dell’anno scorso in amichevole – l’Inghilterra ne ha fatti cinque alla squadra di Soncin. Altro periodo, altre situazioni e soprattutto una squadra diversa, quella azzurra, che dopo la vittoria contro la Norvegia ha sicuramente guadagnato moltissimo in autostima.

Però il compito rimane davvero difficile e il pronostico pende tutto, a malincuore, verso la formazione inglese. Quindi andiamo a vedere secondo noi come potrebbe finire questa partita.

Come vedere Inghilterra-Italia in diretta tv e in streaming

La sfida Inghilterra-Italia, in programma martedì alle 21:00, sarà visibile in streaming gratuito sul sito della Uefa. Basterà solamente registrarsi e quindi accedere alla possibilità di vedere il match in questione senza nessun costo. Inoltre, per l’occasione così come successo per le partite del girone, la gara sarà trasmessa anche dalla Rai. In questo caso le azzurre saranno visibili su Rai 1 anziché su Rai 2.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Inghilterra è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.77 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Inghilterra favorita che dentro un match da almeno tre reti complessive – ha sempre preso gol in questa manifestazione la squadra campione in carica – dovrebbe prendersi la finale dell’Europeo. Italia fuori a testa altissima. Ma per una volta speriamo quasi di sbagliarci. Molto difficile.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Italia

INGHILTERRA (4-3-3): 1 Hampton; 2 Bronze, 6 Williamson, 16 Carter, 5 Greenwood; 10 Toone, 4 Walsh, 8 Stanway; 7 James, 23 Russo, 11 Hemp.

ITALIA (3-5-2): 1 Giuliani; 19 Lenzini, 23 Salvai, 5 Linari; 2 Oliviero, 18 Caruso, 6 Giugliano, 8 Severini, 3 Di Guglielmo; 7 Cantore, 10 Girelli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1