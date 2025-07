Pronostico Besiktas-Shakhtar Donetsk: due certezze assolute

Besiktas-Shakhtar Donetsk è un match valido per i preliminari di Europa League e si gioca giovedì alle 20:00: formazioni e pronostico

Una partita importante. Forse la più importante in questo turno preliminare di Europa League. Da una parte il Besiktas che si è molto rinnovato in estate – Immobile ad esempio è tornato in Italia – dall’altro lato lo Shakhtar, che negli ultimi anni ci ha sempre abituato ai palcoscenici della Champions League.

Insomma, gara vera in Turchia. Gara che può senza dubbio indirizzare la stagione di entrambe tra due formazioni che per la prima volta nella loro storia si affronteranno in una competizione ufficiale. Sì, fino al momento solo amichevoli, quindi non vale nemmeno andare a vedere chi ha vinto. E la sensazione netta, in questo doppio confronto, è che il passaggio del turno si deciderà solamente la prossima settimana quando è in programma la sfida di ritorno.

Sì, ma questa come finisce? Evidente che una favorita assoluta non c’è. Parliamo comunque di due formazioni importanti nei rispettivi campionati che giocano per vincere lo scudetto. Ovvio, il Besiktas un poco di meno soprattutto per quelle che sono le formazioni che davvero spendono tanto in Turchia. Ma è una squadra storica, una di quelle che può sempre dire la propria.

Quindi? Quindi abbiamo una sola certezza in questo match. E come detto prima la qualificazione si deciderà solamente nella sfida di ritorno.

Come vedere Besiktas-Shakhtar Donetsk in diretta tv e in streaming

La sfida Besiktas-Shakhtar Donetsk, valida per l’andata del secondo turno dei preliminari di Europa League, non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. Queste partite dei preliminari, in Italia, non hanno nessuna copertura televisiva.

Comparazione quote

La vittoria del Besiktas è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.70 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Una gara tesa, una gara durissima che il Besiktas anche con un minimo vantaggio dovrebbe riuscire a portare a casa. Anche lo Shakhtar, però, nel corso di questi novanta minuti, dovrebbe riuscire a trovare almeno una rete. Quindi la certezza è che entrambe le squadre troveranno il gol e che il match alla fine regalerà almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Besiktas-Shakhtar Donetsk

BESIKTAS (4-3-3): Destanoglu; Sanuc, Uysal, Uzunhan, Topcu; Ricardo, Hadzianhmetovic, Bingol; Arroyo, Ucan, Terzi.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Grahm, Bondar, Azarovi; Ocheretcko; Eguinaldo, Bondarenko, Pedrinho, Newerton; Traore.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1