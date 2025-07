I pronostici di martedì 22 luglio: Champions League e League Cup scozzese

I pronostici di martedì 22 luglio, in campo la Champions League con quattordici partite più la League Cup scozzese

A partire dal secondo turno di qualificazione inizia a salire il livello nei preliminari di Champions League. A partire da questa settimana entrano in scena club decisamente più noti a livello continentale, in particolar modo quelli inseriti nel percorso Piazzate. Tra questi ci sono i Rangers, che nell’ultimo campionato scozzese si sono dovuti nuovamente accontentare della seconda piazza dietro agli acerrimi rivali dei Celtic.

Per avanzare al terzo turno i Rangers dovranno eliminare l’insidioso Panathinaikos, che lo scorso anno fece tribolare la Fiorentina nella fase ad eliminazione diretta della Conference League: la squadra di Martin ha disputato una sola amichevole finora (2-2 con il Club Brugge) ma parte leggermente favorita per via del fattore campo. Ibrox è un luogo ostile per qualunque avversario e lo sarà anche per i greci, che ad ogni modo dovrebbero riuscire a tenere aperti i giochi qualificazione in vista del ritorno di Atene.

I pronostici sulle altre partite

Due partite sulla carta ampiamente alla portata, invece, per Copenaghen e Stella Rossa: i danesi hanno buone possibilità di chiudere i conti già davanti al proprio pubblico contro i kosovari del Drita, reduci dalla doppia sfida di primo turno con i lussemburghesi del Differdange (due vittorie di misura, per 1-0 e 2-3); per i serbi c’è il Lincoln Red Imps, club gibilterrino che ormai fa presenza fissa nei preliminari e che nel primo turno si è imposto due volte sui faroensi del Vikingur Gota.

l fattore casalingo sarà verosimilmente determinante anche nella sfida tra Viktoria Plzen e Servette: fiducia ai cechi, che hanno già debuttato nel proprio campionato rifilando cinque reti al Pardubice; solo amichevoli invece finora per gli svizzeri, che dovrebbero comunque limitare i danni. Gli svedesi del Malmo sono in un buon momento di forma – quattro vittorie di fila tra coppa e campionato – e difficilmente rimarranno a digiuno di gol nella trasferta lettone con l’RFS in una gara da almeno una rete per parte.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Rangers-Panathinaikos, Champions League, ore 21:00

Vincenti

VIKTORIA PLZEN (in Viktoria Plzen-Servette, Champions League, ore 19:00)

(in Viktoria Plzen-Servette, ore 19:00) SLOVAN BRATISLAVA (in Slovan Bratislava-Zrinjski , Champions League, ore 20:15)

(in Slovan Bratislava-Zrinjski , ore 20:15) LECH POZNAN (in Lech Poznan-Breidablik, Champions League, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Copenaghen-Drita , Champions League, ore 20:45

, Champions League, ore 20:45 Falkirk-Queen’s Park , League Cup scozzese, ore 20:45

, League Cup scozzese, ore 20:45 Ross County-Edinburgh City, League Cup scozzese, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Rangers-Panathinaikos , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Clyde-Stenhousemuir , League Cup scozzese, ore 20:45

, League Cup scozzese, ore 20:45 East Kilbride-Inverness, League Cup scozzese, ore 20:45

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Rangers-Panathinaikos, Champions League, ore 21:00