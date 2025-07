Pronostico Viktoria Plzen-Servette: qualificazione (quasi) in casaforte

Viktoria Plzen-Servette è un match valido per i preliminari di Champions League e si gioca martedì dalle 19: formazioni e pronostico

Dopo il primo turno che si è giocato nel corso delle due settimane che abbiamo appena superato, nei preliminari di Champions League entrano squadre che sono conosciute, che hanno dei trascorsi europei, e che possono sicuramente, con un po’ di coraggio e con un po’ di fortuna, anche arrivare al girone.

Quello tra Viktoria Plzen e Servette è un match di questi: soprattutto i padroni di casa hanno la possibilità di dire la propria come hanno fatto negli ultimi anni. E sono favoriti in questo match per un motivo particolare: fisicamente stanno meglio del Servette perché la loro stagione è ufficialmente iniziata nello scorso fine settimana con la prima gara di campionato. Cinque a uno in trasferta per il Plzen, una sfida vinta senza nessun problema, e siccome anche il precampionato è andato alla grande possiamo affermare che sì, i cechi, partono con tutti i favori del pronostico in questo match.

Vittorie anche in diverse amichevoli per il Servette, l’ultima contro il St. Etienne, una formazione francese. E queste due squadre, inoltre, si sono affrontate nel 2024 nei playoff di Conference League. Doppio zero a zero e vittoria del Plzen ai calci di rigore. Diciamo che i precedenti, due e unici, ci dicono anche chi potrebbe pure questa volta andare avanti.

Come vedere Viktoria Plzen-Servette in diretta tv e in streaming

La sfida Viktoria Plzen-Servette, valida per l’andata del secondo turno dei preliminari di Champions League, non sarà possibile seguirlo né in diretta tv e nemmeno in streaming. Queste partite dei preliminari, in Italia, non hanno nessuna copertura televisiva.

Comparazione quote

La vittoria del Viktoria Plzenz è quotata 1.63 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.85 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

La quota della vittoria dei padroni di casa è già importante di suo e non oseremmo dire altro. Magari il match potrebbe pure finire con delle reti solamente da un lato, ovviamente tutte del Viktoria. Il Servette ha segnato molto nelle amichevoli che ha disputato fino al momento ma cercherà soprattutto di non prenderle e tenere aperto il discorso qualificazione piuttosto che vincere.

Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Servette

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedicka; Dweh, Markovic, Jamelka; Memic, Cerv, Ladra, Spacil; Sulc; Vydra, Adu.

SERVETTE (4-3-3): Mall; Mazikou, Onduao, Roullier, Severin; Varela, Magnin, Antunes; Mraz, Stevanovic, Cognat.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0