Pronostico Rangers-Panathinaikos: nessun colpaccio nei due precedenti

Rangers-Panathinaikos è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26 e si gioca martedì alle 20:45: pronostico.

L’abbinamento più affascinante del percorso Piazzate è senz’altro quello tra Rangers e Panathinaikos, due club che hanno fatto la storia dei rispettivi campionati, in Scozia e in Grecia. Soltanto una delle due, tuttavia, approderà al terzo turno e continuerà a sognare un pass per la fase a girone unico della Champions League.

I Rangers non ci riescono dal 2022, quando arrivarono ultimi in un gruppo letteralmente dominato dal Napoli chiudendo addirittura a quota zero punti. Nella passata stagione il club di Glasgow si è spinto fino ai quarti di finale di Europa League, ma in campionato ha chiuso a distanza siderale dai rivali cittadini del Celtic, campioni di Scozia con 15 punti di vantaggio sui cugini. Un divario troppo ampio, specchio di un’annata turbolenta nella quale si è reso necessario anche l’esonero del tecnico belga Philippe Clement, sostituito nella seconda parte della stagione da Barry Ferguson. Ora sulla panchina dei Rangers c’è Russell Martin, artefice della promozione del Southampton dalla Championship alla Premier League nel 2024. Il Panathinaikos, invece, ha confermato il portoghese Rui Vitoria nonostante lo scorso anno non fosse riuscito a spuntarla nel testa a testa con l’Olympiacos nel campionato greco. I biancoverdi hanno comunque fatto un percorso positivo in Conference League, venendo eliminati dalla Fiorentina agli ottavi di finale dopo una doppia sfida equilibrata.

Come vedere Rangers-Panathinaikos in diretta tv e in streaming

La sfida tra Rangers e Panathinaikos, valida per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League ed in programma martedì alle 20:45, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

Rangers e Panathinaikos non si scontrano dalla stagione 2007-08, nell’allora Coppa Uefa: in quell’occasione gli scozzesi ebbero la meglio dopo due pareggi grazie alla defunta regola dei gol in trasferta. C’è tuttavia un precedente anche in Champions: nel 2003, nella fase a gironi, i Rangers prevalsero 3-1 ad Ibrox e pareggiarono 1-1 ad Atene. Difficile immaginare un passo falso degli uomini di Martin nella loro roccaforte – come al solito pronta ad incutere timore agli avversari – sebbene le incognite non manchino avendo entrambe disputato soltanto amichevoli: successo dei Rangers ed almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Rangers-Panathinaikos

RANGERS (4-2-3-1): Kelly; Tavernier, Djiga, Souttar, Jefte; Diomande, Raskin; Cortes, Dowell, Bajrami; Danilo.

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Lodygin; Vagiannidis, Touba, Jedvaj, Kyriakopoulos; Chirivella, Siopis; Tete, Djuricic, Gregou; Ioannidis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1