Pronostico Pafos-Maccabi Tel Aviv: in Europa sono ancora imbattuti

Pafos-Maccabi Tel Aviv è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26 e si gioca martedì alle 19:00: pronostico.

Sia il Pafos che il Maccabi Tel Aviv sono stati inseriti nel percorso Campioni, riservato a quei club che hanno vinto i rispettivi campionati nella scorsa stagione. Entrambi entrano in gioco nel secondo turno di qualificazione, motivo per cui la sfida di Limassol, a Cipro, rappresenterà il debutto nei preliminari della manifestazione più importante e prestigiosa d’Europa.

Il Pafos è reduce dall’annata più gloriosa della sua storia – brevissima, dal momento che il club è nato solo nel 2014 – in cui per la prima volta è riuscito a laurearsi campioni di Cipro, vincendo il Championship Round davanti all’Aris. Nient’altro che una nuova tappa di un percorso partito da molto lontano: la società, ambiziosissima, già nella stagione 2023-24 aveva messo in bacheca la coppa nazionale, garantendosi così la prima storica qualificazione ad una competizione europea. In Conference League, lo scorso anno, il Pafos ha pure ben figurato, raggiungendo contro pronostico gli ottavi di finale (eliminato dagli svedesi del Djurgarden).

Il Maccabi Tel Aviv invece sogna di tornare a giocare la fase finale della coppa dalle grandi orecchie, raggiunta due volte in passato (l’ultima nell’edizione 2015-16). Gli israeliani, tuttavia, non hanno iniziato con il piede giusto: dolorosa la sconfitta patita una settimana fa nel match che assegnava la Supercoppa contro l’Hapoel Be’er Sheva, che si è imposto 2-1 nonostante l’inferiorità numerica dal minuto 17 del primo tempo.

Come vedere Pafos-Maccabi Tel Aviv in diretta tv e in streaming

La sfida Pafos-Maccabi Tel Aviv, valida per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League ed in programma martedì alle 19:00, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Pafos è quotata a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Considerando anche la passata stagione, la principale forza del Pafos in Europa è stato il fattore campo: il club cipriota è praticamente imbattuto in match casalinghi in Europa. Dovrebbe arrivare un altro risultato positivo anche contro il Maccabi Tel Aviv in una gara in cui il numero dei gol complessivi sarà inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Pafos-Maccabi Tel Aviv

PAFOS (4-2-3-1): Michael; Bruno, Luckassen, Goldar, Bruno Langa; Pepe, Sunjic; Correia, Dragomir, Orsic; Anderson Silva.

MACCABI TEL AVIV (4-2-3-1): Gerafi; Asante, Shlomo, Stojic, Revivo; Sissokho, Shahar; Davida, Peretz, Patati; Turgeman.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0