Pronostico Flamengo-Fluminense: nel derby non accade dal 2019

Flamengo-Fluminense è una partita della quindicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 00:30 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Flamengo è reduce dalla seconda sconfitta in tredici turni di Brasileirao, che gli ha fatto perdere contatto dalla vetta, ora occupata in solitaria dal Cruzeiro (che ha giocato una gara in più).

Ma è stato un turno infrasettimanale complicato anche per i cugini del Fluminense: dopo i fasti del Mondiale per Club, con gli uomini di Renato Portaluppi capaci di arrivare a sorpresa tra le prime quattro e contrastare lo strapotere europeo – unica squadra sudamericana in semifinale – il Tricolor Carioca si è arreso all’arrembante Cruzeiro (0-2), vedendo terminare una striscia positiva che in campionato durava da inizio maggio. Non mancano, dunque, gli spunti per provare ad analizzare quello che resta uno dei derby più infuocati e sentiti del calcio brasiliano, denominato appositamente Fla-Flu. Il Flamengo fa affidamento sul fattore campo: insieme a Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Atletico Mineiro e Mirassol, è ancora imbattuto davanti ai propri tifosi, avendo collezionato cinque vittorie e due pareggi.

Qualche assenza di troppo nel Flamengo

L’obiettivo degli uomini di Filipe Luis – anche loro hanno fatto molto bene al Mondiale per Club, fermandosi agli ottavi con il Bayern Monaco – è dimostrare che la sconfitta di mercoledì scorso in casa del Santos (0-1, gol decisivo di Neymar ad una manciata di minuti dalla fine) è stata solo un incidente di percorso.

La voglia di riscatto non manca neanche al Fluminense, che a differenza dei rivali è lontano dalle posizioni di vertice – attualmente occupa il settimo posto, a -10 dalla vetta – e deve fare il possibile per recuperare terreno. Il rendimento in trasferta del Tricolor, tuttavia, non è esaltante: Thiago Silva e compagni hanno vinto solo due volte in sei partite giocate fuori casa. Nel derby ovviamente non ci sarà l’attaccante colombiano Arias, trasferitosi al Wolverhampton: al suo posto giocherà Soteldo. Sono diverse invece le assenze in casa Flamengo, a cominciare dallo squalificato Bruno Henrique: oltre a lui mancheranno all’appello pure Ayrton Lucas, Pulgar, Alex Sandro e Michael.

Come vedere Flamengo-Fluminense in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la quindicesima giornata del Brasileirao tra Flamengo e Fluminense, in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.48 su Goldbet, Lottomatica e Snai. La vittoria del Flamengo è quotata invece a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Il pronostico

Solo vittorie esterne negli ultimi due precedenti nel Brasileirao. Nel massimo campionato brasiliano risale a sei anni fa l’ultimo successo casalingo del Flamengo contro i cugini. Undici degli ultimi dodici confronti – compresi quelli andati in scena nei campionati statali – sono terminati con il segno under 2.5 ed anche stavolta non ci aspettiamo grande spettacolo, considerando pure che il Flamengo è la squadra che finora ha subito meno tiri di tutti (un gol subito ogni 20 tiri) ed ha incassato soltanto una rete davanti ai propri tifosi. Rossoneri leggermente favoriti.

Le probabili formazioni di Flamengo-Fluminense

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Wesley, Léo Pereira, Danilo, Varela; Allan, Jorginho; Luiz Araújo, de Arrascaeta, Everton Cebolinha; Gonzalo Plata.

FLUMINENSE (4-3-3): Fábio; Xavier, Thiago Silva, Freytes, Fuentes; Martinelli, Hércules, Nonato; Keno, Soteldo, Cano.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0