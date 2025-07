Pronostici marcatori Brasileirao: la tripla a quota 21

Pronostici marcatori Brasileirao: ecco la tripla a quota 21 volte la posta per la notte di domenica. Le nostre scelte. Tre uomini molto conosciuti

Si gioca nella notte in Brasile. Ci sono sei partite in programma e noi abbiamo scelto per voi la bellezza di tre uomini che possono fare la differenza.

Tre uomini che tutti noi conosciamo o abbiamo sentito. Che poi sono quelli che sì, riescono sempre a lasciare il segno. Quindi, senza andare a dilungarci oltre vi spieghiamo il perché li abbiamo scelti. E i nomi, soprattutto, quello che tutti noi vogliamo leggere.

Pronostici marcatori Brasileirao: le scelte

Il primo nome che proprio viene fuori è quello di Vitor Roque, attaccante del Palmeiras. Giocano in casa i biancoverdi contro un Atletico Mineiro che è in profonda difficoltà. Due gol in stagione nelle undici presenza stagionale, il centravanti almeno nelle prestazioni è salito molto. Anche al Mondiale per Club ha fatto bene. Quindi è evidente che debba entrare di diritto nelle nostre scelte.

Ritorna dalla squalifica invece Depay. Fuori quindi dalla vittoria in trasferta della sua squadra contro il Ceara. Ma l’olandese è l’anima del Corinthians e si riprenderà ovviamente una maglia da titolare. Qualità tecniche che non stiamo qui a presentare noi, tre gol e tre assist nelle 9 presenze stagionali. Un giocatore che in Brasile sembra essere sprecato e che comunque riesce a fare la differenza.

Chiudiamo infine la tripla con un attaccante che conosciamo bene visto che ha un passato in Italia. E il suo Botafogo è decisamente favorito in trasferta. Ha segnato con il nuovo allenatore e segnerà ancora. Noi crediamo lo possa fare anche nella serata di domenica. Parliamo di Cabral, ex Fiorentina adesso in Brasile, che è l’uomo che Davide Ancelotti ha scelto come punto di riferimento offensivo.

Quindi, ricapitolando: Vitor Roque marcatore plus, Depay marcatore plus e Cabral marcatore plus, su GoldBet hanno un valore di 21,11 volte la posta.