Pronostico Rayo Vallecano-Girona: la testa è solo alla Coppa

Rayo Vallecano-Girona è una gara della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico
Mettiamo subito le cose in chiaro: anche il Rayo Vallecano, nonostante abbia la bellezza di 42 punti in classifica, per la matematica non è salvo. Ma è evidente che i padroni di casa, per via delle diverse squadre che ci sono in mezzo, a tre giornate dal termine possono dormire sonni tranquilli.
E poi c’è da pensare alla finale di Conference League conquistata grazie alla vittoria sul campo dello Strasburgo di giovedì scorso. Un colpaccio vero e proprio degli spagnoli che iniziano a preparare la partita più importante della propria storia. E vuoi o non vuoi, quell’impegno, di energie fisiche e mentali ne ha tolte parecchie. Il Girona, invece, deve rialzarsi dopo tre sconfitte di fila che hanno di nuovo fatto sprofondare la squadra in una situazione assai pericolosa di classifica. Un punto in più rispetto alla zona rossa, ma la possibilità, prendendosi questa vittoria (che noi crediamo possa arrivare), di superare diverse squadre e quindi riuscire a rimanere sereni per un paio di giorni e lavorare al meglio.
Evidente che in generale, poi, per quanto riguarda la rosa, le due squadra si equivalgono. Se dovessimo dire chi è la squadra più forte non ci sapremmo esporre. Quindi, in un quadro del genere, pensiamo che il due possa essere davvero il colpo giusto.
Come vedere Rayo Vallecano-Girona in diretta tv e streaming
La sfida Rayo Vallecano-Girona, gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Potrebbe essere il colpo della domenica, questo. Il Girona ha molte più motivazioni del Rayo che pensa alla finale di Conference. Una gara da vittoria esterna. E salvezza più vicina.
Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Girona
RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Diaz, Valentin; Perez, Nteka, A Garcia; Camello.
GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Blind, Reis, Moreno; Witsel, Beltran; Tsygankov, Ounahi, Roca; Echeverri.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2
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