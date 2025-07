Pronostici J1 League 20 luglio: possibile sorpasso in vetta

J1 League, nella giornata di domenica si gioca il grosso della ventiquattresima giornata del massimo campionato nipponico: le nostre scelte.

Il massimo campionato giapponese, la J1 League, è uno di quelli che d’estate non va “in vacanza”, iniziando a febbraio e terminando nel mese di dicembre. Dopo ventitre giornate la corsa al titolo – lo scorso anno conquistato dal Vissel Kobe – è serratissima: i campioni in carica sono secondi, a -1 dalla capolista Kashiwa Reysol, ed hanno un margine molto ridotto sulla terza, il Kyoto Sanga.

Non sono lontani dalla vetta neppure i Sanfrecce Hiroshima, quinti a quota 39. Allenati dal tedesco Michael Skibbe, sono reduci da due vittorie di fila, l’ultima ottenuta nel match infrasettimanale di Emperor Cup ai danni del Fujieda, strapazzato 5-2. I Sanfrecce partiranno con i favori del pronostico anche nella sfida con l’Albirex Niigata, attualmente penultimo. Parliamo di una squadra in grande difficoltà, come testimoniano le cinque sconfitte di fila, compresa quella rimediata mercoledì scorso in Emperor Cup con il Toyo University.

Va a caccia di una vittoria esterna anche il Vissel Kobe: imbattuta da maggio, la squadra detentrice del titolo ha buone possibilità di tornare con i tre punti in tasca dalla sfida con il Fagiano Okayama, che rischia di dover fare i conti con la terza sconfitta casalinga consecutiva.

La prima della classe Kashiwa, invece, è attesa da una trasferta ostica con i Kashima Antlers, quarta forza del torneo: i Reysol dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta ma verosimilmente faticheranno a tenere la porta inviolata contro un avversario che da aprile in poi ha sempre trovato la via del gol.

Le previsioni sulle altre partite

In fondo alla classifica della J1 League c’è un club storico del calcio nipponico, gli Yokohama Marinos, a serio rischio retrocessione.

Nell’ultimo match è arrivata un’importante vittoria nel derby con lo Yokohama FC, fondamentale per tornare a respirare, ma adesso non sarà semplice contenere l’attacco dei Nagoya Grampus, squadra che segna con costanza ed allo stesso tempo subisce troppo: prevediamo tre gol complessivi. Non dovrebbero riservare grande spettacolo, infine, le sfide tra Tokyo Verdy e Machida Zelvia e tra Shimizu S-Pulse e Yokohama FC: da valutare, in questo caso, il segno “under”.

J1 League: possibili vincenti

Sanfrecce Hiroshima (in Albirex Niigata-Sanfrecce Hiroshima)

Vissel Kobe (in Fagiano Okayama-Vissel Kobe)

La partita da almeno tre gol complessivi

Yokohama Marinos-Nagoya Grampus

J1 League: la partita da almeno un gol per squadra

Kashima Antlers-Kashiwa Reysol

Le partite da meno tre gol complessivi

Tokyo Verdy-Machida Zelvia

Shimizu S-Pulse-Yokohama FC

La vittoria del Vissel Kobe è quotata a 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Shimizu S-Pulse-Yokohama FC è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

