Pronostici ammoniti Brasileirao 20 luglio, i numeri non mentono: chi rischia il giallo

Pronostici ammoniti Brasileirao, ecco tre giocatori che potrebbero essere sanzionati dagli arbitri nelle partite in programma oggi.

Si chiude oggi la quindicesima giornata del Brasileirao 2025: sei le partite in programma, mentre all’orizzonte c’è un altro turno infrasettimanale, il secondo consecutivo. Tra le prime squadre a scendere in campo, il Ceará di Fortaleza, impegnato a Porto Alegre con l’Internacional. I bianconeri quest’anno vorrebbero alzare l’asticella, puntando a qualcosa di più importante rispetto ad una salvezza tranquilla ma il problema con cui devono fare i conti è quello relativo alla continuità di rendimento.

Dopo la vittoria di misura contro gli odiati cugini del Fortaleza nel sentito derby, gli uomini di Leo Condé sono caduti tra le mura amiche con il Corinthians, rimediando la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate di campionato. Si profila, adesso, un match molto combattuto con l’Internacional, altra squadra che non brilla in quanto a costanza e che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione: tra i giocatori che potrebbero finire nel mirino dell’arbitro Davi de Oliveira Lacerda – media di 5,4 cartellini nel Brasileirao – segnaliamo il terzino destro del Ceará Fabiano. Da quando è tornato a giocare in Brasile, qualche mese fa, è sul podio dei più sanzionati con ben cinque cartellini gialli.

Pronostici ammoniti Brasileirao, Barboza è già a quota quattro gialli

In serata scenderà in campo anche il Botafogo, che dopo il Mondiale per Club si è affidato a Davide Ancelotti, alla prima esperienza in panchina: il figlio d’arte ha esordito una settimana fa contro il Vasco da Gama, vincendo un importante derby, mentre nel turno infrasettimanale non è andato al di là di un pari con il Vitoria.

Il Fogao adesso va a caccia del terzo clean sheet di fila nella sfida con lo Sport Recife. Il difensore centrale ex River Plate Alexander Barboza avrà di nuovo parecchio lavoro da fare e potrebbe scapparci l’ennesimo cartellino. Sarebbe il quinto per lui, che quest’anno ha pure una media molto alta di falli (quasi due a partita).

Restando in questo match, dall’altro lato del campo rischia anche il colombiano Christian Rivera, mediano in forza allo Sport Recife. Il centrocampista 29enne che fino allo scorso febbraio giocava nel campionato messicano con il Club Tijuana è il secondo più falloso del torneo con una media, molto alta, di 2,4 falli a gara.

Ricapitolando: Fabiano cartellino Duo, Barboza cartellino Duo e Rivera cartellino Duo su Sisal hanno un valore di 17,97 volte la posta.