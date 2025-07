I pronostici di domenica 20 luglio: Brasileirao, Eliteserien, Allsvenskan

I pronostici di domenica 20 luglio, si gioca il campionato brasiliano, in campo anche Eliteserien, Allsvenskan e campionato giapponese

L’unica che finora, nel massimo campionato svedese sta provando ad impedire alla capolista Mjallby di andare in fuga è l’Hammarby. I biancoverdi, tuttavia, nello scorso fine settimana hanno capitolato nella trasferta con il GAIS (3-2), incappando nella prima sconfitta dopo quattro vittorie consecutive: ovviamente il Mjallby ne ha immediatamente approfittato ed il successo ottenuto ai danni del Sirius gli ha permesso di ampliare il divario.

L’Hammarby è dunque scivolato a -4 dalla vetta: in attesa di un passo falso della prima della classe, impegnata in un match sulla carta complicato come quello con l’AIK, gli uomini di Kim Hellberg non possono sbagliare contro il Brommapojkarna.

I pronostici sulle altre partite

In Eliteserien, il massimo campionato calcistico norvegese, sono 4 le gare in programma. Il Tromso mette nel mirino la nona vittoria consecutiva: i biancorossi scoppiano di salute e dovrebbero imporsi anche sul Bryne, che a sua volta sta in ogni caso vivendo un periodo altamente positivo, come testimoniano i sette risultati utili di fila. Tromso favorito ma non troppo, per intenderci.

Non dovrebbero deludere invece dal punto di vista dello spettacolo le sfide tra Valerenga e Haugesund e tra il Sandefjord e il Kristiansund: in entrambi i match le squadre andranno verosimilmente a segno almeno in una occasione.

In Brasile Flamengo favorito per la vittoria contro la Fluminense, tre punti alla portata per il Cruzeiro contro la Juventude.

Pronostici: la scelta del Veggente

• FLAMENGO VINCENTE in Flamengo-Fluminense, Brasileirao, ore 00:30

Vincenti

HAMMARBY (in Hammarby-Brommapojkarna, Allsvenskan, ore 17:00)

(in Hammarby-Brommapojkarna, ore 17:00) MIDTJYLLAND (in FC Midtjylland-OB, Super Ligaen, ore 18:00)

(in FC Midtjylland-OB, ore 18:00) CRUZEIRO (in Cruzeiro-Juventude, Brasileirao, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Vålerenga-Haugesund , Eliteserien, ore 14:30

, Eliteserien, ore 14:30 Sandefjord-Kristiansund , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 Maribor-Celje, Slovenia, ore 20:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

HJK-Oulu , Veikkausliiga, ore 14:30

, Veikkausliiga, ore 14:30 Brøndby IF-Silkeborg , Super Ligaen, ore 20:00

, Super Ligaen, ore 20:00 Yokohama Marinos-Nagoya Grampus, Giappone, ore 12:00

Comparazione quota totale (gol + over): 10.27 GOLDBET ; 10.11 SNAI; 10.27 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• OVER 3,5 in Yokohama Marinos-Nagoya Grampus, Giappone, ore 12:00