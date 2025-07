Pronostico USG-Club Brugge: sono imbattuti negli ultimi sei scontri diretti

USG-Club Brugge è la finale della Supercoppa del Belgio e si gioca domenica alle 18:30: notizie, analisi, tv, probabili formazioni, pronostico.

A sollevare il sipario sulla stagione calcistica belga è, come al solito, la sfida che mette in palio la Supercoppa tra i campioni in carica della Pro League, in questo caso il Royale Union Saint-Gilloise, e la squadra detentrice della coppa nazionale, il Club Brugge. L’USG lo scorso maggio ha scritto una pagina importantissima della sua storia, risalendo sul trono del Belgio addirittura a distanza di 90 anni dall’ultima volta. Gli uomini di Sebastien Pocognoli l’hanno spuntata proprio sul Club Brugge nel mini-campionato tra le prime sei classificate della regular season: decisivo il successo nell’ultima giornata contro il Gent, battuto 2-1 grazie ai gol di Ivanovic e David (doppietta).

La vittoria del titolo era l’obiettivo che nella popolosa municipalità di Bruxelles si erano prefissati sin dal 2021, anno della riconquista della massima serie. Da allora il club è cresciuto esponenzialmente, arrivando anche a fare presenza fissa nelle competizioni europee (i quarti di Europa League nella stagione 2022-2023 rappresentano un traguardo tutt’altro che banale).

Il Club Brugge invece si è dovuto consolare con il successo in Coppa del Belgio: 10 anni dopo l’ultimo trionfo, i nerazzurri di Nicky Hayen hanno piegato l’Anderlecht in finale (2-1), rimanendo la squadra con più vittorie in questa competizione (12 in totale). Da non sottovalutare la voglia di rivincita del Club Brugge che, oltre a doversi accontentare del secondo posto in campionato, la scorsa estate si era visto soffiare dall’USG la stessa Supercoppa, con i gialloblù che furono in grado di andare a vincere 2-1 al Jan Breydel Stadion. I nerazzurri non sono mai riusciti ad avere la meglio sull’USG negli ultimi sei confronti (4 pareggi e due vittorie del Saint-Gilloise): la vittoria manca da aprile 2024.

Come vedere USG-Club Brugge in diretta tv e in streaming

La finale della Supercoppa del Belgio tra USG e Club Brugge, in programma domenica alle 18:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul match.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “1X” è quotato invece a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dal 2004 solo una volta la Supercoppa è stata vinta dalla squadra che giocava fuori casa: è stato proprio l’USG a spezzare questa “maledizione” lo scorso anno, espugnando Bruges. Si profila un match molto equilibrato come gli ultimi quattro – tre pareggi e una vittoria dell’USG – in cui entrambe dovrebbero andare a segno almeno una volta. Visto che la differenza tra le due compagini è minima, non è da escludere che si arrivi ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Le probabili formazioni di USG-Club Brugge

USG (3-4-1-2): Chambaere; Mac Allister, Burgess, Sykes; Khalaili, Vanhoutte, van de Perre, Niang; Ait El Hadj; Ivanovic, David.

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Jashari, Onyedika, Vanaken; Skoras, Vermant, Tzolis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1