Pronostico Manchester United-Leeds, amichevole: Amorim inizia bene

Una stagione disastrosa da mettere alle spalle. Una stagione che si è chiusa, pure, con una sconfitta nella finale di Europa League. Il Manchester United che il prossimo anno giocherà solamente in Premier League, ha ovviamente un unico e solo obiettivo: cercare di rientrare in Europa. Difficile pensare ad altro.

Si dovrebbe comunque vedere, o almeno sperano così da quelle parti, il lavoro di Amorim, arrivato a stagione in corso che non è che abbia cambiato, almeno in campionato, lo score di Ten Hag. Ma c’è bisogno di tempo, soprattutto quando si deve costruire qualcosa. Adesso c’è stato e tutti si aspettano un cambio di marcia. La prima amichevole è contro il Leeds, squadra neopromossa, che ha già fatto qualche colpo importante sul mercato. Uno è Bijol dell’Udinese, difensore centrale che anche in Serie A avevano messo nel mirino. Ma ha preferito la Premier League.

Evidente che parlando di un’amichevole l’obiettivo dei due tecnici è quello di fare esperimenti, di capire come le indicazioni tattiche sono state recepite dai calciatori. Ma nonostante sia solamente una partita di inizio stagione, nessuno vuole perdere. Quindi in campo, almeno chi scenderà, cercherà di mettere tutto. Insomma, c’è una squadra comunque favorita e sappiamo tutti qual è.

Il pronostico

Amichevole, quindi anche divertimento alla fine. Una gara per questo motivo regalerà quasi sicuramente almeno una rete per squadra. Per quanto riguarda la vittoria finale invece non possiamo non indicare il Manchester United che vuole iniziare con il piede giusto la stagione per non alimentare ulteriori dubbi dopo un’annata incredibile, in negativo, sotto tutti gli aspetti.

Le probabili formazioni di Manchester United-Leeds

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayindir; Yoro, Maguire, Martinez; Dalot, Ugarte, Bruno Fernandes, Dorgu; Amad Diallo, Matheus Cunha; Zirkzee.

LEEDS (4-2-3-1): Darlow; Bogle, Rodon, Bijol, Byram; Ampadu, Tanaka; Daniel James, Aaronson, Gnonto; Piroe.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1